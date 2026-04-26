Murat Yakin über den Kabinenbrand in Basel: «Absolut tragisch» 16.04.2026

Beim Brand im Basler St. Jakob-Park verbrannten auch unzählige Paar Fussballschuhe der FCB-Profis. Nati-Trainer Murat Yakin erläutert im Heimspiel bei blue Sport die Wichtigkeit eines guten Kickschuhs.

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Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Beim Brand im Kabinentrakt des Basler St. Jakob-Parks wurden auch die individuell angepassten Fussballschuhe der Profis zerstört.

Nati-Trainer Murat Yakin betont, dass Fussballschuhe für Profis essenziell und nicht kurzfristig ersetzbar sind, da sie speziell angepasst und eingetragen werden müssen.

Während Yakin als Spieler mehrere Paare für unterschiedliche Bedingungen nutzte, genügt ihm heute als Trainer ein Paar pro Saison. Mehr anzeigen

Beim Brand im Kabinentrakt des Basler St. Jakob-Park fielen auch die Fussballschuhe der Profis den Flammen zum Opfer. Einer, der die Räumlichkeiten im St. Jakob-Park kennt wie wenige andere, ist Nati-Trainer Murat Yakin. In der Sendung Heimspiel von blue Sport erklärt der ehemalige Trainer und Profi des FC Basel den Stellenwert der Fussballschuhe eines Profis.

«Es muss jedes kleine Detail sitzen», erklärt der Nati-Trainer. «So einen Schuh kann man nicht einfach im Shop kaufen.» Zudem trage ein Spieler die Schuhe zunächst ein paar Mal, bis er sich an sie gewöhnt habe. Ein Schuh ist für einen Profi also nicht «unmittelbar ersetzbar». Denn das Schuhwerk ist extrem wichtig im Profifussball, sagt Yakin.

Als Spieler hatte Murat Yakin selbst bis zu fünf Paar Fussballschuhe. imago sportfotodienst

Als aktiver Spieler selbst habe der Nati-Trainer stets immer vier bis fünf Paar Fussballschuhe zur Verfügung gehabt. Allein drei Paar seien damals aufgrund verschiedener Platzverhältnisse Standard gewesen. Zur Sicherheit hatte Yakin als Profi meist im Handgepäck auch ein Paar Schuhe dabei.

Seit er Trainer ist, sieht die Situation allerdings anders aus. «Mir reicht jetzt ein paar pro Saison.» Der Fokus des Nati-Trainers liegt damit nicht mehr so auf seinem Schuhwerk, als es noch als aktiver Profi der Fall war. Dennoch weiss er auch heute den Stellenwert eines guten Schuhs zu schätzen.