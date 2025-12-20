Yanick Brecher: «Wir haben zu wenig Spieler, die dreckig einen Match runterspielen können» 20.12.2025

Der FC Zürich führt gegen Thun zur Pause mit 2:0, bricht dann aber komplett ein und verliert noch mit 2:4. Torhüter Yanick Brecher erklärt im Interview mit blue Sport, wo das Problem liegt.

Der FC Zürich liegt auswärts gegen Leader Thun zur Pause mit 2:0 in Führung, verliert die Partie aber noch mit 2:4: Damit ist klar, die Zürcher werden Weihnachten nicht in der oberen Tabellenhälfte verbringen, während Thun die Wintermeisterschaft bejubelt.

Aber warum der Einbruch bei den Zürchern? Yanick Brecher sagt im Interview mit blue Sport nach der Partie: «Das war keine gute Halbzeit von uns. Wir hatten nach der ersten Halbzeit alles unter Kontrolle. Wir wussten, wir brauchen einen guten Start in die zweite Halbzeit und dann bekommst du vier Gegentore.» Brecher hält fest, dass die Umschaltmomente nicht sauber zu Ende gespielt wurden und man bei den Gegentreffern schlecht verteidigt habe.

Dann erklärt der FCZ-Torhüter: «Ich glaube, man hat gemerkt, dass wir Spieler haben, die zu wenig – wie soll ich das sagen – zu wenig dreckig solch einen Match runterspielen können.»

Es sei nicht das erste Mal, dass man beim FCZ eine Führung aus der Hand gegeben habe: «Es passierte auch öfters dieses Jahr, dass wir früh in Rückstand geraten sind und erst dann wieder eine Reaktion gezeigt haben. Daran müssen wir unbedingt arbeiten.»

Den Meter für den Mitspieler machen

Auch taktisch sieht Brecher noch viel Potenzial. Man müsse cleverer sein und wissen, wann man schnell spielen sollte und wann Tempo rausnehmen: «Wann muss man dreckig spielen und wann auch mal den Meter mehr machen für den Mitspieler? Diese Zusammenarbeit hat in der zweiten Halbzeit nicht funktioniert», so Brecher.

Nun sei es wichtig, sich vor allem mental schnell zu erholen: «Es war ein turbulentes Halbjahr. Ich bin froh ist die Pause kurz und können wir schon bald wieder beginnen.»

Weiter geht es für den FC Zürich am 18. Januar in Genf gegen Servette: «Dort können wir zeigen, dass wir richtig analysiert haben und begriffen haben, worum es geht. Dort müssen wir es gleich im ersten Match auf den Platz bringen.»

