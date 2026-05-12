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Korb für den FCB Yann Sommer kehrt wohl nicht zum FC Basel zurück

Tobias Benz

12.5.2026

Yann Sommers Vertrag bei Inter Mailand läuft Ende Juni aus.
Yann Sommers Vertrag bei Inter Mailand läuft Ende Juni aus.
KEYSTONE

Ex-Nati-Goalie Yann Sommer hat sich offenbar gegen eine Rückkehr zum FC Basel für die kommende Saison entschieden. Gemäss der «bzbasel» erteilt der 37-Jährige seinem Jugendklub einen Korb – vorerst.

Tobias Benz

12.05.2026, 20:41

12.05.2026, 20:57

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Yann Sommer kehrt gemäss einem Bericht der «bzbasel» auf die kommende Saison noch nicht zum FC Basel zurück.
  • Der Ex-Nati-Goalie will sich offenbar noch für einige Jahre auf höchstem internationalem Level beweisen.
  • Sommer stehe einer Rückkehr zum FCB in Zukunft aber offen gegenüber.
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Yann Sommer wurde in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder mit einer Rückkehr zum FC Basel in Verbindung gebracht. Der Vertrag des 37-Jährigen bei Inter Mailand läuft Ende Saison aus – selbiges gilt auch für FCB-Keeper Marwin Hitz.

Das Basler «Sommer-Märchen» soll aber nicht werden. Das zumindest schreibt die «bzbasel» und beruft sich dabei auf «gut unterrichtete Quellen».

So habe sich Sommer dagegen entschieden, bereits auf die kommende Saison in die Schweiz zurückzukehren. Es habe zwar Gespräche mit einer FCB-Delegation in Mailand gegeben, eine Rückkehr sei nun aber vorerst kein Thema mehr. Der Grund: Sommer soll sich noch einige Jahre auf höchstem internationalem Level beweisen wollen.

Ob der 94-fache Schweizer Nationalspieler auch nächstes Jahr für Inter Mailand auflaufen wird, ist nach wie vor unklar. Gemäss italienischen Medien würde Sommer bei den Nerazzurri künftig nur noch als Nummer 2 zum Zuge kommen.

Mit den Mailändern gewann Sommer Anfang Mai die italienische Meisterschaft. Er kam dabei in 32 der bisher 36 Ligaspielen zum Einsatz.

Zubi: «Sommer zurück zu Basel – das wäre ein wunderbarer Hollywood-Streifen»

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15.01.2026

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