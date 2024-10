YBs Filip Ugrinic (vorne) und Basels Joe Mendes stehen sich am Mittwoch nur dreieinhalb Wochen nach dem letzten Duell erneut gegenüber. Bild: Keystone

Volles Programm in der Super League am Mittwoch: Basel will Meister YB noch tiefer in die Krise schiessen, St.Gallen hofft nach sechs sieglosen Spielen auf den Turnaround und der FCZ will die Leaderposition zurück. Mit blue Sport bist du überall live dabei.

SDA

Die Young Boys starten den nächsten Versuch, eine gute Serie zu lancieren. Der strauchelnde Meister trifft am Mittwochabend in der 12. Runde der Super League auf den formstarken FC Basel, der den vierten Sieg in Folge anstrebt. Im Berner Wankdorf war der FCB in den letzten Jahren allerdings meistens erfolglos. Seit dem Frühling 2016 hat er auswärts gegen YB nicht mehr gewonnen und nur drei Punkte geholt.

Ebenfalls um 20.30 Uhr trifft der St. Gallen zuhause auf den FC Winterthur. Wettbewerbsübergreifend sind die Espen seit mittlerweile sechs Partien sieglos und wollen gegen das Tabellenschlusslicht den Turnaround schaffen.

Der FC Zürich gastiert am Mittwoch im Wallis beim FC Sion und hofft, auf die Heimpleite gegen Servette reagieren zu können. Mit einem Sieg kann der FCZ für mindestens 24 Stunden die Leaderposition übernehmen.

sda