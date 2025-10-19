YB-Fans stellen Spieler nach St.Gallen-Pleite zur Rede YB's Saisonstart erfährt gegen St.Gallen den nächsten Dämpfer. Nach der 1:2-Pleite im Berner Wankdorf müssen die YB-Akteure bei den enttäuschten Fans antraben – und sich einiges anhören. 19.10.2025

YB's verhaltener Saisonstart erfährt gegen St.Gallen den nächsten Dämpfer. Nach der 1:2-Pleite im Berner Wankdorf müssen die YB-Akteure bei den enttäuschten Fans antraben – und sich einiges anhören.

Auf die 0:5-Schlappe gegen Lausanne vor der Länderspielpause folgt im ersten Spiel danach eine 1:2-Pleite gegen den FC St.Gallen. Es ist der erste Auswärtssieg der Espen in Bern seit 2005. Dementsprechend enttäuscht zeigt sich der YB-Anhang nach der Partie.

Bereits während des Spiels kommt es im ausverkauften Wankdorf immer wieder zu Pfiffen. Nach dem Schlusspfiff stellen die YB-Fans ihr Team dann vor der Kurve zur Rede (siehe Video oben).

Was dabei alles besprochen wurde, bleibe zwischen Team und Fans, sagt YB-Captain Loris Benito im Interview bei blue Sport: «Es ist normal, dass die Leute unzufrieden sind. Das dürfen sie auch sein. Wir sind natürlich genauso unzufrieden. Wir haben uns einiges vorgenommen, haben die letzten zwei Wochen sehr gut und intensiv gearbeitet. Man hat heute auch Verbesserungen gesehen, aber am Schluss ist es eine Niederlage, die sehr weh tut.»

Benito: «Wir hadern mit der Chancenauswertung» 19.10.2025

Der Berner Abwehrchef versteht den Frust der Fans: «Es wird etwas rumoren, es wird laut werden. Das gehört dazu. Das ist eine Situation, die wir uns bei YB auch erarbeitet haben, dass die Erwartungshaltung hoch ist. Dem müssen wir gerecht werden.»

Trotz der neuerlichen Niederlage schaut Benito aber bereits wieder nach vorne: «Da muss man widerstandsfähig sein und da durchgehen. Wir als Mannschaft müssen zusammenhalten, diese Pfiffe kann und darf es auch geben. Wir müssen zusammenbleiben und vorwärts schauen.»

Contini: «Die Enttäuschung der Fans ist verständlich»

Auch Trainer Contini zeigt Verständnis für den Ärger des Anhangs. «Die Zuschauer erwarten eine Reaktion. Es war zwar eine da, aber nach wie vor erwarten wir Siege. Das war heute nicht der Fall, deshalb ist es verständlich, dass man auch enttäuscht sein kann.»

Contini: «Die Enttäuschung der Fans ist verständlich» 19.10.2025

Der YB-Coach versucht trotz Formtief zu beruhigen und will die Taktik seines Teams für die kommenden Spiele eher justieren, nicht komplett umstellen. «Wir müssen pragmatisch bleiben und alles sauber anschauen. Nicht jetzt mit Emotionen draufhauen oder das Gefühl haben, man müsse jetzt vieles ändern. Wir müssen den Spielern wieder vor Augen führen, was gut war und was sie besser machen müssen.»

Die nächste Chance auf einen Sieg bietet sich den Bernern unter der Woche in der Europa League gegen Ludogorets. Die Partie im Wankdorf wird ab 21.00 Uhr live auf blue Sport übertragen.

