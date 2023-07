Benito: «Wir haben heute zu viele Fehler» 30.07.2023

Aufsteiger Yverdon kann gegen YB zweimal einen Rückstand aufholen und knöpft dem Meister zwei Punkte ab. Der Berner Ärger ist nach dem Spiel spürbar.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Trotz zweimaliger Führung kann YB gegen Yverdon nicht gewinnen und gibt im zweiten Saisonspiel erstmals Punkte ab.

Fabian Rieder redet nach dem 2:2-Remis Klartext und Loris Benito will den Kunstrasen nicht als Ausrede gelten lassen.

Ganz anders ist die Gemütslage bei Varol Tasar und Aufsteiger Yverdon. Mehr anzeigen

Die Young Boys legen am vergangenen Wochenende einen holprigen Saisonstart hin, können gegen Lausanne-Sport dank des Siegtreffers von Cedric Itten in der 97. Minute aber trotzdem jubeln. Gegen Yverdon in der Maladière in Neuenburg aber, wo wie in der Hauptstadt auf Kunstrasen gespielt wird, geht die Berner Rechnung nicht auf. Trotz zweimaliger Führung setzt es im Duell mit dem Aufsteiger bloss ein 2:2-Remis ab, womit der Meister im zweiten Saisonspiel erstmals Punkte liegen lässt. Das genügt den hohen YB-Ansprüchen nicht.

«Wir wollen immer drei Punkte einfahren, das haben wir heute nicht geschafft», ärgert sich etwa Ausnahmekönner Fabian Rieder, dessen Fazit «schlecht» ausfällt. «Nach zwei Führungen darf uns das nicht passieren, dass wir zweimal den Ausgleich bekommen. Mehr gibt es gar nicht dazu zu sagen», macht der 21-Jährige klar. Man habe zwei einfache Gegentore bekommen und in der Offensive müsse man sich kaltblütiger präsentieren.

«Es war technisch einfach zu schlecht»

Das sieht Teamkollege Loris Benito ähnlich. «Wir hatten genügend Möglichkeiten, um das Spiel für uns zu entscheiden. Wir haben zu viele technische Fehler gemacht – das darf uns nicht passieren. Dementsprechend sind wir sehr unzufrieden mit diesem Punkt», sagt Benito (im Video am Anfang des Artikels) und fügt an: «Wir haben zuhause auch Kunstrasen, das ist keine Ausrede. (…) Wir haben Aufwand betrieben, waren im Vergleich zum letzten Match energischer. Nichtsdestotrotz war es zu wenig und vor allem technisch einfach zu schlecht.»

Ganz anders ist die Gemütslage bei Yverdon-Torschütze Varol Tasar. «Wir haben eine riesige Leistung gezeigt und uns im Vergleich zu letzter Woche gesteigert», so der 26-Jährige, der sich beim Aufsteiger offensichtlich wohlfühlt: «Ich spüre hier viel Vertrauen. Wenn du das hast, dann klappt alles.»

