Einstand gegen den FCB YB-Hoffnungsträger Seoane: «Es kann keine faire Aufstellung geben»

Andreas Lunghi

2.11.2025

Seoane: «Habe viele positive Erinnerungen»

Seoane: «Habe viele positive Erinnerungen»

Der alte, neue YB-Trainer heisst Gerardo Seoane. Kurz nach seinem Amtsantritt erzählt er über seine Entscheidung und seine Ambitionen mit Gelb-Schwarz.

01.11.2025

Am Samstag stellte YB bei der Pressekonferenz vor dem wichtigen FCB-Spiel am Sonntag den neuen Trainer Gerardo Seoane vor. blue Sport konnte mit ihm und Sportchef Christoph Spycher sprechen.

,

Jüri Christen, Andreas Lunghi

02.11.2025, 11:15

BSC Young Boys - FC Basel 1893
BSC Young Boys - FC Basel 1893

So 02.11. 15:55 - 19:30 ∙ blue Sport Live ∙ BSC Young Boys - FC Basel 1893

Mit tv.blue.ch mieten

Giorgio Contini konnte mit YB in elf Spielen lediglich 18 Punkte holen – zu wenig für eine ambitionierte Mannschaft wie die Young Boys. Das 3:3 bei GC am Donnerstagabend war dann das Zünglein an der Waage für die Zukunft des 51-Jährigen bei den Bernern. Am Freitag wurde er dann fristlos entlassen.

«Fehlende sportliche Entwicklung». YB entlässt Trainer Contini

«Fehlende sportliche Entwicklung»YB entlässt Trainer Contini

Wenige Stunden nach der Bekanntgabe, dass sich die Berner von Contini getrennt haben, stand mit Gerardo Seoane schon dessen Nachfolger bereit. YB-Sportchef Christoph Spycher erklärt im Interview bei blue Sport, wie der rasche Entscheid zugunsten Seoanes zustande gekommen ist.

«Es war eine intensive Nacht», sagt Spycher. «Nach dem gewonnenen FCZ-Spiel am Sonntag, in dem wir wieder eine inkonstante Leistung gezeigt haben, haben wir Kontakt zum Management von Gerry Seoane aufgenommen. Am Donnerstag ist das Spiel gegen GC auch nicht so verlaufen, wie wir uns das erhofft haben.»

Spycher: «Er war unser Wunschkandidat»

Spycher: «Er war unser Wunschkandidat»

YB hat einen neuen Trainer. Gerardo Seoane übernimmt die Geschicke kurz vor dem Knaller gegen den FCB. Chief Sports Christoph Spycher über den abrupten Trainerwechsel und die Erwartungen an Seoane.

01.11.2025

«Er war der absolute Wunschkandidat»

Auf dem Rückweg aus Zürich sei dann wieder das Management von Seoane kontaktiert worden und dieser habe sein Interesse signalisiert. In der Nacht kam es zu «intensiven Gesprächen», bevor es zu einer schnellen Lösung gekommen sei. «Da hat es sicher geholfen, dass wir uns bereits kannten», so Spycher.

Die beiden kennen sich aus den gemeinsamen drei Jahren zwischen 2018 und 2021, in denen Seoane YB zu drei Meistertiteln und einem Cupsieg führte, bevor er die Berner in Richtung Bundesliga verliess.

Bei Leverkusen und zuletzt Gladbach – er musste Mitte September dieses Jahres gehen – konnte er Erfahrungen in einer der fünf Top-Ligen sammeln und sei deshalb für Spycher der «absolute Wunschkandidat» auf die Nachfolge von Contini gewesen.

Contini weg – Seoane schon da. «Dass man bei YB so schnell arbeitet, ist eher unrealistisch»

Contini weg – Seoane schon da«Dass man bei YB so schnell arbeitet, ist eher unrealistisch»

Der 47-Jährige freut sich, zurück in Bern zu sein: «Der gestrige Tag war sicherlich mit vielen Emotionen verbunden – bereits bei der Anfahrt zum Stadion. Auch wieder bekannte Gesichter zu sehen, zu denen ich vielleicht weniger Kontakt hatte.»

«Keine faire Aufstellung»

Er habe viele positive Erinnerungen in Bern, was für den Start hilfreich sein werde. Seoane ist sich aber bewusst, dass eine komplett neue Aufgabe auf ihn wartet als vor sieben Jahren, als er YB als Meister-Mannschaft übernahm.

Viele Spieler von damals seien nicht mehr im Team. Dennoch sei er auf eine talentierte Mannschaft gestossen, die auch «spannende Leistungsträger» in ihren Reihen habe. Vor dem ersten Härtetest am Sonntagnachmittag im Heimspiel gegen den FC Basel (um 16.30 Uhr live auf blue Sport) werde Seoane seinem Team ein paar technische und taktische Impulse geben.

«In dem Sinne kann es keine faire Aufstellung geben, weil ich die Mannschaft nicht unter der Woche im Training erleben konnte. Es geht darum, mit Klarheit ans Werk zu gehen und eine gemeinsame Idee auf den Platz zu bringen», schliesst Seoane ab.

Die ganzen Interviews mit Gerardo Seoane und Christoph Spycher siehst du in den Videos oben.

UHD HDR BSC Young Boys - FC Basel 1893
UHD HDR BSC Young Boys - FC Basel 1893

So 02.11. 15:55 - 19:30 ∙ blue Sport Live ∙ UHD HDR BSC Young Boys - FC Basel 1893

Mit tv.blue.ch mieten

