  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Wieder Rot, wieder Pleite YB ist unter Seoane schlechter als unter Contini

SDA

20.1.2026 - 08:45

Gerardo Seoane konnte die Young Boys nocht nicht zurück zum Erfolg führen.
Gerardo Seoane konnte die Young Boys nocht nicht zurück zum Erfolg führen.
Keystone

YB startet ins 2026 wie das alte Jahr aufgehört hat: Mit einer Pleite und einer Roten Karte. Die Berner sind unter dem Gerardo Seoane schlechter als noch unter dem entlassenen Giorgio Contini. 

Michael Wegmann

20.01.2026, 08:45

Es hätte ein Neustart im 2026 werden sollen. doch es blieb so erfolglos wie das alte Jahr aufgehört hat. YB verliert zuhause gegen Lausanne 1:3 und kassiert damit die dritte Pleite in Serie. 

Einmal mehr offenbaren die Berner eklatante Abwehrschwächen und Disziplinlosigkeiten. Die Rote Karte gegen Olivier Mwamba ist der dritte Platzverweis im dritten Spiel in Folge – und bereits der neunte in der Saison.

Sandro Lauper ist bedient. «Es scheisst einfach an, wieder drei Gegentore kassiert zu haben. Wir ziehen irgendwie nicht die richtigen Schlüsse», ärgert sich der YB-Verteidiger Sandro Lauper bei blue Sport.

Lausanne siegt in Bern. YB verpatzt Auftakt ins 2026 nach doppeltem VAR-Schock

Lausanne siegt in BernYB verpatzt Auftakt ins 2026 nach doppeltem VAR-Schock

Auch Trainer Gerardo Seoane ist frustriert und findet keine Erklärung für den neuerlichen schwachen Auftritt. Dabei hätte unter ihm alles besser werden sollen. Als der ehemalige dreifache YB-Meistertrainer nach der Entlassung von Giorgio Contini Ende Oktober vorgestellt wurde, wird er quasi als Heilsbringer gefeiert.

Contini holte 1,64 Punkte, Seoane 1,22 Punkte im Schnitt

Neun Liga-Spieltage später muss man festhalten: Unter Seoane ist es im Vergleich mit Contini nicht besser geworden. Im Gegenteil. Die ambitionierten Young Boys holten fast einen halben Punkt weniger im Durchschnitt. 

In den neun Ligaspielen unter Seoane holte YB 11 Punkte, macht einen Schnitt von 1,22 Punkten pro Spiel. Unter Contini gabs immerhin 1,64 Punkte im Schnitt, also 18 Zähler in 11 Partien. Was Anzahl Tore und Gegentore angeht, liegen die beiden Trainer quasi gleichauf. 

Am Donnerstag trifft YB in der Europa League zuhause auf Olympique Lyon. Was Hofffnung macht: Beim letzten Europa-Auftritt im Wankdorf gab's zu jubeln. 1:0-Sieg am 11. Dezember gegen Lille. 

YB – Lausanne-Sport 1:3

YB – Lausanne-Sport 1:3

Super League | 20. Runde | Saison 25/26

17.01.2026

Meistgelesen

Dänische Petition zum Kauf von US-Bundesstaat nimmt Fahrt auf + Trump veröffentlicht Rutte-SMS
1 Jahr Trump in 5 Punkten
Rentnerin (85) wegen fehlendem Hunde-Billett verurteilt – jetzt muss sie 1000 Franken zahlen

Videos aus dem Ressort

Akanji: «Arsenal ist nicht das beste Team von Europa»

Akanji: «Arsenal ist nicht das beste Team von Europa»

20.01.2026

«Fehlentscheide und Passivität» – Urs Meiers Analyse zum Skandal-Final am Afrika-Cup

«Fehlentscheide und Passivität» – Urs Meiers Analyse zum Skandal-Final am Afrika-Cup

blue Sport Schiedsrichter-Experte Urs Meier analysiert, warum dem Schiedsrichter das Spiel entglitten ist und was er besser hätte machen müssen.

19.01.2026

Günthardt: «Stans Rückhand ist geschichtsträchtig»

Günthardt: «Stans Rückhand ist geschichtsträchtig»

Heinz Günthardt ordnet ein, was er sich von Stan Wawrinkas Abschieds-Jahr erhofft.

09.01.2026

Akanji: «Arsenal ist nicht das beste Team von Europa»

Akanji: «Arsenal ist nicht das beste Team von Europa»

«Fehlentscheide und Passivität» – Urs Meiers Analyse zum Skandal-Final am Afrika-Cup

«Fehlentscheide und Passivität» – Urs Meiers Analyse zum Skandal-Final am Afrika-Cup

Günthardt: «Stans Rückhand ist geschichtsträchtig»

Günthardt: «Stans Rückhand ist geschichtsträchtig»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

11 unvergessene Szenen. Darum müssen Fussball-Fans den Afrika-Cup einfach lieben

11 unvergessene SzenenDarum müssen Fussball-Fans den Afrika-Cup einfach lieben

Transfer-Ticker. Barisic verlässt FCB ++ Vladi kehrt leihweise zu Aarau zurück

Transfer-TickerBarisic verlässt FCB ++ Vladi kehrt leihweise zu Aarau zurück

«Ganz sicher falsch vom Schiedsrichter». Urs Meier analyisiert die Entwicklung beim Skandal-Final

«Ganz sicher falsch vom Schiedsrichter»Urs Meier analyisiert die Entwicklung beim Skandal-Final

Nati-Spielerin auf die Insel. Aurélie Csillag wechselt zum FC Liverpool

Nati-Spielerin auf die InselAurélie Csillag wechselt zum FC Liverpool

Afrika-Cup-Eklat. Marokko kündigt rechtliche Schritte an – Díaz: «Entschuldige mich von ganzem Herzen»

Afrika-Cup-EklatMarokko kündigt rechtliche Schritte an – Díaz: «Entschuldige mich von ganzem Herzen»

Eklat im Afrika-Cup-Final. Wütender Mané wird zum Helden: «Er kam rein und schrie uns an»

Eklat im Afrika-Cup-FinalWütender Mané wird zum Helden: «Er kam rein und schrie uns an»