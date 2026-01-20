Gerardo Seoane konnte die Young Boys nocht nicht zurück zum Erfolg führen. Keystone

YB startet ins 2026 wie das alte Jahr aufgehört hat: Mit einer Pleite und einer Roten Karte. Die Berner sind unter dem Gerardo Seoane schlechter als noch unter dem entlassenen Giorgio Contini.

Es hätte ein Neustart im 2026 werden sollen. doch es blieb so erfolglos wie das alte Jahr aufgehört hat. YB verliert zuhause gegen Lausanne 1:3 und kassiert damit die dritte Pleite in Serie.

Einmal mehr offenbaren die Berner eklatante Abwehrschwächen und Disziplinlosigkeiten. Die Rote Karte gegen Olivier Mwamba ist der dritte Platzverweis im dritten Spiel in Folge – und bereits der neunte in der Saison.

Sandro Lauper ist bedient. «Es scheisst einfach an, wieder drei Gegentore kassiert zu haben. Wir ziehen irgendwie nicht die richtigen Schlüsse», ärgert sich der YB-Verteidiger Sandro Lauper bei blue Sport.

Auch Trainer Gerardo Seoane ist frustriert und findet keine Erklärung für den neuerlichen schwachen Auftritt. Dabei hätte unter ihm alles besser werden sollen. Als der ehemalige dreifache YB-Meistertrainer nach der Entlassung von Giorgio Contini Ende Oktober vorgestellt wurde, wird er quasi als Heilsbringer gefeiert.

Contini holte 1,64 Punkte, Seoane 1,22 Punkte im Schnitt

Neun Liga-Spieltage später muss man festhalten: Unter Seoane ist es im Vergleich mit Contini nicht besser geworden. Im Gegenteil. Die ambitionierten Young Boys holten fast einen halben Punkt weniger im Durchschnitt.

In den neun Ligaspielen unter Seoane holte YB 11 Punkte, macht einen Schnitt von 1,22 Punkten pro Spiel. Unter Contini gabs immerhin 1,64 Punkte im Schnitt, also 18 Zähler in 11 Partien. Was Anzahl Tore und Gegentore angeht, liegen die beiden Trainer quasi gleichauf.

Am Donnerstag trifft YB in der Europa League zuhause auf Olympique Lyon. Was Hofffnung macht: Beim letzten Europa-Auftritt im Wankdorf gab's zu jubeln. 1:0-Sieg am 11. Dezember gegen Lille.