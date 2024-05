Saidy Janko: «Eine grosse Chance verpasst» 11.05.2024

YB verpasst es, Lugano definitiv aus dem Meisterrennen zu schiessen. Servette reibt sich nach der Niederlage der Berner die Hände. Das sagen die YB-Akteure zum 0:1 gegen Lugano.

Linus Hämmerli Linus Hämmerli

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Berner Young Boys verlieren gegen Lugano mit 0:1 und geben Servette die Möglichkeit, mit einem Sieg gegen St.Gallen bis auf vier Punkte an den Meister heranzurücken.

Erst nach dem Seitenwechsel erwacht YB – ein Tor will aber nicht gelingen. «Wir hätten noch zwei Stunden weiterspielen können, der Ball wollte einfach nicht rein», hält Saidy Janko fest.

Sandro Lauper spricht von der 2. Halbzeit von «einem Spiel auf ein Tor». Man habe sehr viel versucht. Mehr anzeigen

Auf dem Weg zum Meistertitel lässt YB Punkte liegen. Die Berner verlieren gegen Lugano mit 1:0. Die Tessiner kommen drei Spiele vor Schluss bis auf sechs Punkte an den Hauptstadt-Klub heran.

YB-Verteidiger Saidy Janko spricht nach dem Spiel gegen Lugano von einer «schmerzhaften» Niederlage. «Wir haben eine grosse Chance verpasst, um den Vorsprung zu vergrössern.»

Obschon Lugano an YB heranrückt, ist das gelbschwarze Augenmerk auf Servette gerichtet. Mit einem Sieg gegen St.Gallen (Sonntag, 16.30 Uhr/blue Sport) würden die Genfer bis auf vier Punkte an den Meister heranrücken. Am vorletzten Spieltag treffen YB und Servette noch aufeinander.

Im Falle eines Servette-Siegs gegen St.Gallen heisst es bei YB: Nachmachen. «Am Donnerstag können wir ein Zeichen setzen und den Vorsprung vergrössern», so Janko. Dann empfängt YB den FC St.Gallen.

Janko: «Hätten noch zwei Stunden weiterspielen können»

Gegen Lugano zeigt YB eine harmlose erste Halbzeit. Erst nach dem Pausentee zeigt das Team um Joël Magnin ein anderes Gesicht. YB findet immer wieder eine Lücke in der Tessiner Defensive, ein Treffer gelingt aber nicht. Janko: «Wir hätten noch zwei Stunden weiterspielen können, der Ball wollte einfach nicht rein.»

Sandro Lauper: «Sehr enttäuschend» 11.05.2024

Für Sandro Lauper ist es «sehr enttäuschend», dass YB nach dem Seitenwechsel kein Tor gemacht hat. Man habe sehr viel versucht. «Es war ein Spiel auf ein Tor.» Trotz der Berner Dominanz in der zweiten Halbzeit spricht Lauper den Luganesi ein Lob aus. «Es stand ein guter Gegner auf der anderen Seite.»

So etwas wie unterlegene Gegner gibt es in der Championship Round so oder so nicht mehr. Auf YB wartet mit St.Gallen, Servette und Winterthur ein happiges Restprogramm im Kampf um den Meistertitel.