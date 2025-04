Von ganz unten, nach ganz oben: Colley und Fassnacht sind mit YB plötzlich auf Meisterkurs. KEYSTONE

Wer es wagte, in der Winterpause auf YB als Meister zu tippen, hatte eine Quote von 1:15. Jetzt, wenige Wochen später, gibts für 1 Franken nur noch 3 Franken 75 Rappen. Das sind die Gründe fürs grosse YB-Comeback.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen YB startet mit 3 Pleiten in die Saison, mit 6 Sieglos-Spielen, liegt auch nach Runde 20 auf Platz 9.

Jetzt, 3 Runden vor Ligateilung, liegen die Berner nur noch 3 Punkte hinter Leader FCB, gilt vielerorts plötzlich sogar als grösster Titelfavorit.

blue Sport nennt die 5 Hauptgründe für den YB-Höhenflug. Mehr anzeigen

Nach Runde 11 liegt YB tief im Tabellenkeller quasi am Boden: 9 Punkte, nur 2 Zähler vor Schlusslicht Winterthur. Die Spitzenteams? Scheinbar uneinholbar enteilt. Auch nach dem 20. Spieltag. 20 Runden siehts für den Meister düster aus: Platz 9. An die Top 6 (Championship Group) hat man noch nicht mal angeklopft – von Platz 1 wagt man nicht mal zu träumen.

Und jetzt das! 3 Runden vor Ligateilung liegen die Berner nur noch 3 Punkte hinter dem Leader FCB und sind plötzlich der heisseste Meisterkandidat. blue Sport nennt die Gründe fürs Wunder von Bern.

Lahme Konkurrenz

Enttäuschte Gesichter bei den Luganesi: Seit der Entlassung von Sportchef Carlos da Silva ein gewohntes Bild. KEYSTONE

Eine solche Aufholjagd klappt nur, wenn die Gegner schwächeln. Und dies tun gleich alle. Konstant ist kein Team. Als Beispiel der FC Lugano, für die meisten Experten die beste Mannschaft. Im Tessin schwächt man sich gleich mal selbst, indem man aus dem Nichts Carlos da Silva feuert. Seit der Entlassung des Sportchefs, der nah bei den Spielern war, bringen die Tessiner kaum ein Bein mehr vors andere. Cup-Out, Conference-League-Out und nur noch 6 Punkte aus den letzten 6 Ligaspielen.

Auch Lausanne, bis zur Winterpause ein Spitzenteam, nimmt sich eigenhändig aus dem Rennen. Erst wird Regisseur Bernede verkauft, dann das Vertragstheater um Goalie Letica und jetzt auch noch das Pech mit dem Kreuzbandriss von Sanches – die Maschine ist arg ins Stocken geraten.

Die Statistik

Ganz anders bei YB. Mit 15 Punkten aus den letzten 6 Spielen sind die Berner Leader der Formtabelle. Geht's so weiter, stemmt das Team von Giorgio Contini Ende Saison den Pokal in die Höhe. Ohne wenn und aber.

Christian Fassnacht

Der 31-jährige Offensivspieler ist zuletzt der Punkte-Garant schlechthin. Er schiesst alle YB-Tore in den letzen 3 Partien zum 2:1 gegen Basel, 1:0 gegen St. Gallen und 1:0 gegen Servette. 4 Fassnacht-Tore, 9 YB-Punkte. Dazu Berner Indentifikationsfigur und Führungsspieler. Bei Norwich City hat er in der Championship kaum gespielt, bei YB ist er der Unterschiedsspieler.

47. Minute: Males bereitet vor, Fassnacht schliesst ab – YB legt vor 29.03.2025

Continis stabile Defensive

Auffallend: Seit Giorgio Contini an der Seitenlinie steht, kassiert YB kaum Tore. 6 Gegentore sind's in 12 Partien. Könnte man genauso gut auch an Captain Loris Benito festmachen. Seit der Abwehrchef im Dezember nach seinen Adduktoren-Problemen zurückgekehrt ist, haben die Berner in 15 Ligaspielen nur noch dreimal verloren.

Hässlich gewinnen

«Winning ugly» heisst das Buch des ehemaligen Tennisprofis Brad Gilbert. Hässlich gewinnen die Berner zwar nicht, aber schön ist's auch nicht wirklich immer anzusehen – und besser als ihre Gegner sind sie dabei auch nicht immer. Aber im Buch geht's vorwiegend um den Kopf, um's Mentale – und da scheinen die Berner derzeit quasi unschlagbar. Wie heisst's so schön: Wer ausgeglichene Spiele gewinnt, ohne wirklich zu überzeugen, ist nicht nur ein heisser Titelkandidat, er ist der heisseste.