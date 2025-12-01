YB-Präsident Brülhart: «Es läuft aus dem Ruder und das können wir nicht akzeptieren»

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Fan-Skandal in Birmingham YB-Präsident Brülhart: «Es läuft aus dem Ruder und das können wir nicht akzeptieren»

Luca Betschart

1.12.2025

YB-Präsident Brülhart: «Es wurde eine rote Linie überschritten»

YB-Präsident Brülhart: «Es wurde eine rote Linie überschritten»

Marcel Brülhart, Präsident des BSC YB, nimmt Stellung zu den Vorfällen in Birmingham.

01.12.2025

Nach den Ausschreitungen der eigenen Fans beim Europa-League-Spiel in Birmingham nimmt YB-Präsident Marcel Brülhart vor dem Mikrofon von blue Sport Stellung und spricht Klartext. 

Luca Betschart

01.12.2025, 13:46

01.12.2025, 13:55

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nach dem Fan-Skandal von Birmingham spricht YB-Präsident Marcel Brülhart im Interview mit blue Sport über die Vorkommnisse und äussert seine Enttäuschung.
  • Brülhart kündigt weitgehende Konsequenzen an und will das Gespräch mit den Fan-Gruppierungen der Berner suchen.
  • Zudem fordert er: «Wir brauchen die Einzeltäterverfolgung in der Schweiz wieder stärker.»
Mehr anzeigen

«Ganz, ganz schlechte Gefühle» hat YB-Präsident Marcel Brülhart, wenn er an die Vorkommnisse während des Europa-League-Spiels am vergangenen Donnerstag in Birmingham denkt. «Ich war wahnsinnig enttäuscht. Was mir sehr leidtut, ist unsere YB-Familie, das Umfeld und die Leute, die tagtäglich ihr Bestes geben. Es wurde eine rote Linie überschritten», wählt Brülhart im Interview mit blue Sport deutliche Worte. 

Die YB-Fans sorgten im Villa-Park für einen Skandal: Gegnerische Spieler wurden mit Bechern beworfen, Stadionsitze flogen auf den Platz und es kam zu einer Schlägerei mit den Polizisten. Die Folge: Acht Schweizer Fans wurden festgenommen. Einer davon wurde zu zwei Monaten Haft verurteilt, drei weitere müssen sich vor Gericht verantworten. 

Becherwurf, Platzwunde, Polizeieinsatz. Die Chronologie der Eskalation im YB-Auswärtsblock

Becherwurf, Platzwunde, PolizeieinsatzDie Chronologie der Eskalation im YB-Auswärtsblock

«Die Szene ist stark gewachsen»

«Man sieht, in Birmingham passiert etwas und das ist auch richtig. Das muss auch in der Schweiz wieder an der Tagesordnung sein», sagt Brülhart und fordert: «Wir brauchen die Einzeltäterverfolgung in der Schweiz wieder stärker. Diese hat man in den letzten Jahren mehr oder weniger eingestellt.»

Welche Sanktionen die UEFA gegen die Berner aussprechen wird, muss sich erst noch zeigen. «Wir müssen warten, was offiziell die Vorwürfe sind. Danach werden wir Konsequenzen ziehen», kündigt der 57-Jährige an. «Wir werden aber noch weitergehen. Wir müssen mit den Fan-Organisationen hart reden, sie werden mehr Verantwortung übernehmen müssen. Die Szene ist sehr stark gewachsen in den letzten Jahren, es läuft aus dem Ruder und das können wir so nicht akzeptieren.» 

Allerdings könne nur gemeinsam effektiv gegen die Probleme vorgegangen werden. «Wir, die Fans, aber auch die Behörden müssen über die Bücher», sagt Brülhart. «Zusammen müssen wir das in den Griff kriegen. So kann es nicht weitergehen.» 

Skandal im Villa-Park. YB-Fans sind Wiederholungstäter – jetzt droht happige Strafe

Skandal im Villa-ParkYB-Fans sind Wiederholungstäter – jetzt droht happige Strafe

Ausschreitungen in Birmingham. Englisches Gericht verhängt fünf Jahre Stadionverbot für YB-Fans

Ausschreitungen in BirminghamEnglisches Gericht verhängt fünf Jahre Stadionverbot für YB-Fans

Mehr zum Thema

Frei und Gygax über YB-Chaoten: «Gibt es da überhaupt Worte für diese Idioten?»

Frei und Gygax über YB-Chaoten: «Gibt es da überhaupt Worte für diese Idioten?»

27.11.2025

Situation in Birmingham eskaliert: YB-Fans werden aus dem Stadion abgeführt

Situation in Birmingham eskaliert: YB-Fans werden aus dem Stadion abgeführt

27.11.2025

Meistgelesen

Mattea Meyer zieht die Notbremse – und ist nicht die Einzige
«Sleepy Don»: Trump döst in seinem Golfclub +++ Pilatus liefert wieder in die USA
AfD schliesst Mann nach Hitler-Duktus aus Fraktion aus
Jetzt spricht Gottschalks Arzt über die Schock-Diagnose Krebs
YB-Präsident Brülhart: «Es läuft aus dem Ruder und das können wir nicht akzeptieren»

Mehr aus dem Ressort

Rudelbildung nach Zürcher Derby. Darum hat sich FCZ-Präsident Canepa am Bein verletzt

Rudelbildung nach Zürcher DerbyDarum hat sich FCZ-Präsident Canepa am Bein verletzt

Ist der FCB-Coach angezählt?. Magnin: «Wenn du Trainer des FC Basel bist, musst du Ergebnisse liefern»

Ist der FCB-Coach angezählt?Magnin: «Wenn du Trainer des FC Basel bist, musst du Ergebnisse liefern»

Wieder kein Sieg für Basel. Shaqiri verschiesst Penalty – Zigi hext St.Gallen zum Punktgewinn

Wieder kein Sieg für BaselShaqiri verschiesst Penalty – Zigi hext St.Gallen zum Punktgewinn

«Ein strittiger Fall». Servette-Tor gegen YB wird aberkannt – aber war das wirklich Abseits?

«Ein strittiger Fall»Servette-Tor gegen YB wird aberkannt – aber war das wirklich Abseits?

Leader verliert erneut. Lausanne zittert sich in Überzahl zum Sieg gegen Thun

Leader verliert erneutLausanne zittert sich in Überzahl zum Sieg gegen Thun