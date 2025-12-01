YB-Präsident Brülhart: «Es läuft aus dem Ruder und das können wir nicht akzeptieren»

YB-Präsident Brülhart: «Es wurde eine rote Linie überschritten» Marcel Brülhart, Präsident des BSC YB, nimmt Stellung zu den Vorfällen in Birmingham. 01.12.2025

Nach den Ausschreitungen der eigenen Fans beim Europa-League-Spiel in Birmingham nimmt YB-Präsident Marcel Brülhart vor dem Mikrofon von blue Sport Stellung und spricht Klartext.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach dem Fan-Skandal von Birmingham spricht YB-Präsident Marcel Brülhart im Interview mit blue Sport über die Vorkommnisse und äussert seine Enttäuschung.

Brülhart kündigt weitgehende Konsequenzen an und will das Gespräch mit den Fan-Gruppierungen der Berner suchen.

Zudem fordert er: «Wir brauchen die Einzeltäterverfolgung in der Schweiz wieder stärker.» Mehr anzeigen

«Ganz, ganz schlechte Gefühle» hat YB-Präsident Marcel Brülhart, wenn er an die Vorkommnisse während des Europa-League-Spiels am vergangenen Donnerstag in Birmingham denkt. «Ich war wahnsinnig enttäuscht. Was mir sehr leidtut, ist unsere YB-Familie, das Umfeld und die Leute, die tagtäglich ihr Bestes geben. Es wurde eine rote Linie überschritten», wählt Brülhart im Interview mit blue Sport deutliche Worte.

Die YB-Fans sorgten im Villa-Park für einen Skandal: Gegnerische Spieler wurden mit Bechern beworfen, Stadionsitze flogen auf den Platz und es kam zu einer Schlägerei mit den Polizisten. Die Folge: Acht Schweizer Fans wurden festgenommen. Einer davon wurde zu zwei Monaten Haft verurteilt, drei weitere müssen sich vor Gericht verantworten.

«Die Szene ist stark gewachsen»

«Man sieht, in Birmingham passiert etwas und das ist auch richtig. Das muss auch in der Schweiz wieder an der Tagesordnung sein», sagt Brülhart und fordert: «Wir brauchen die Einzeltäterverfolgung in der Schweiz wieder stärker. Diese hat man in den letzten Jahren mehr oder weniger eingestellt.»

Welche Sanktionen die UEFA gegen die Berner aussprechen wird, muss sich erst noch zeigen. «Wir müssen warten, was offiziell die Vorwürfe sind. Danach werden wir Konsequenzen ziehen», kündigt der 57-Jährige an. «Wir werden aber noch weitergehen. Wir müssen mit den Fan-Organisationen hart reden, sie werden mehr Verantwortung übernehmen müssen. Die Szene ist sehr stark gewachsen in den letzten Jahren, es läuft aus dem Ruder und das können wir so nicht akzeptieren.»

Allerdings könne nur gemeinsam effektiv gegen die Probleme vorgegangen werden. «Wir, die Fans, aber auch die Behörden müssen über die Bücher», sagt Brülhart. «Zusammen müssen wir das in den Griff kriegen. So kann es nicht weitergehen.»

