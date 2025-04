Bédia vor Servette-Duell: «Es ist, als würde ich gegen meine Kumpel spielen» Für YB-Stürmer Chris Bédia ist die Partie gegen seine Ex-Kollegen aus Genf etwas Besonderes. 01.04.2025

YB hat am Dienstagabend die grosse Chance, sich mit einem Sieg bei Servette endgültig im Meisterrennen zurückzumelden. Ein spezielles Spiel wird es auch für Chris Bedia, der seine Tore einst in Genf schoss.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Chris Bedia spielte zwei Jahre lang für Servette, ehe er sein Glück vor einem Jahr bei Union Berlin und Hull City suchte. «Ich wollte Servette damals nicht verlassen», sagt er nun bei blue Sport.

Jetzt ist er zurück in der Schweiz und geht für YB auf Torejagd. Am Dienstagabend kommt es zum Top-Spiel gegen den Leader aus Genf. Bedia freut sich sehr aufs Duell mit seinen Ex-Kollegen.

blue Sport überträgt die Partie live, Anpfiff ist um 20.30 Uhr. Mehr anzeigen

Lange sah es nicht danach aus, dass die Young Boys nach ihrem miserablen Saisonstart noch ein Wörtchen im Meisterkampf mitzureden haben. Doch seit Anfang Februar präsentieren sich die Berner wie verwandelt, haben von den letzten neun Spielen sieben gewonnen und nun die grosse Chance, der Tabellenspitze wieder ganz nah zu kommen.

Am Dienstagabend kommt es zum Top-Spiel zwischen Leader Servette und den Young Boys. Gewinnt YB, beträgt der Rückstand auf die Genfer nur noch zwei Punkte. Ein Mann brennt besonders aufs Duell mit den Grenats: Chris Bedia. Der 29-jährige Ivorer spielte zwischen 2022 und 2024 in Genf, schoss in 68 Spielen für Servette 31 Tore (6 Assists).

Seit dem Winter geht er für YB auf Torejagd, hat in den ersten acht Spielen schon fünfmal getroffen und steht sinnbildlich für die Wiederauferstehung der Young Boys. Vor seinem Leihwechsel nach Bern lief es ihm in England beim Championship-Klub Hull City nicht nach Wunsch. Den Stammplatz hat Bedia schnell verloren und landete auf dem Abstellgleis. Jetzt hat er bei YB zurück zur Topform gefunden.

«Mit dem Wechsel hat mir Servette etwas genommen»

Im Gespräch mit blue Sport verrät Bedia, dass er im Januar 2024 Servette eigentlich gar nicht verlassen wollte. Auch der damalige Trainer René Weiler wollte seinen Topstürmer unbedingt behalten. Die Vereinsführung hatte aber andere Pläne. «Mit dem Wechsel hat mir der Klub etwas genommen», blickt Bedia zurück. «Aber so ist der Fussball halt.»

Nun spielt er erstmals gegen seine alte Liebe. «Es ist, als würde ich gegen meine Kumpels spielen. Es wird ein gutes Spiel, wir verstehen uns auf und neben dem Platz sehr gut», so Bedia. Und was für einen Empfang erwartet der Stürmer im Stade de Genève? «Ich denke, die echten Servette-Fans werden mich gut empfangen. Andere werden vielleicht etwas Mühe haben. Aber das ist ganz normal.»