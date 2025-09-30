Joël Monteiro verlängert seinen Vertrag mit den Young Boys um ein Jahr. Bild: Keystone

Joël Monteiro bleibt den Young Boys über die aktuelle Saison hinaus erhalten – oder wird die Berner zumindest nicht ablösefrei verlassen.

Der 26-jährige Offensivspieler verlängerte den Ende Saison auslaufenden Vertrag mit den Young Boys um ein Jahr. Der neue Kontrakt hat nun Gültigkeit bis Sommer 2027.

Monteiro stiess 2021 vom Team Vaud zu YB und reifte dort zum Nationalspieler. In 140 Pflichtspielen verbuchte er 25 Tore und 21 Assists. Bislang feierte er mit dem Hauptstadt-Klub zwei Meistertitel und einen Cupsieg.

