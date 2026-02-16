  1. Privatkunden
Bundesliga-Profi für die Berner YB verstärkt sich mit Augsburg-Stürmer Samuel Essende

Syl Battistuzzi

16.2.2026

Samuel Essende verstärkt die Young Boys.
Samuel Essende verstärkt die Young Boys.
IMAGO/Maximilian Koch

Die Young Boys verstärken ihre Offensive: Aus Augsburg kommt Samuel Essende. Der 28-jährige Kongolese soll in Bern für die nötigen Tore sorgen. 

Syl Battistuzzi

16.02.2026, 20:07

16.02.2026, 21:06

Die Young Boys verpflichten den Stürmer Samuel Essende und binden ihn bis Juni 2029. Wie der Klub in einem Communiqué mitteilte, bringt der 28-jährige Nationalspieler der Demokratischen Republik Kongo internationale Erfahrung mit. Ausgebildet bei Paris Saint-Germain, debütierte er 2018 als Profi in Belgien. Es folgten Stationen in Frankreich und Portugal, zuletzt spielte er für Augsburg in der Bundesliga.

Essende erzielte für die Fuggerstädter in insgesamt 50 Pflichtspielen zwölf Treffer. In der letzten Saison kam der Angreifer beim FCA oft zum Zug, in dieser Spielzeit kommt er aber erst auf zwei Startelf-Einsätze. Gemäss «Kicker» soll YB rund vier Millionen Euro Ablöse überweisen, dazu kommt eine Million Euro an möglichen Boni.

Bei den Bernern trifft er mit Sergio Cordova auf einen ehemaligen Teamkollegen. Der venezolanische Stürmer enttäuschte bisher bei YB vollends und fällt derzeit auch verletzt aus.

