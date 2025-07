YB-Neuzugang Gregory Wüthrich: «Das Ausland hat mich zu einem Leader gemacht» 01.07.2025

Gregory Wüthrich kehrt nach einem sechsjährigen Auslandsabenteuer zu YB zurück. Der Innenverteidiger erklärt bei blue Sport, dass er sich zu einem Führungsspieler entwickelt hat.

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Gregory Wüthrich spielt nach seinem Wechsel 2016 in der kommenden Saison wieder für YB.

Seine Zeit im Ausland hat ihn verändert. «Ich habe eine Gewinner-Mentalität entwickelt», sagt Wüthrich bei blue Sport.

Am Samstag bestreitet Wüthrich mit seinem Jugendklub YB sein erstes Pflichtspiel seit seiner Rückkehr. Die Berner bitten Servette zum Tanz.

Gregory Wüthrich kehrt zu seinem Jugendklub zurück. Bei den YB-Junioren hievte sich der Innenverteidiger zum Profi und holte mit der 1. Mannschaft des Hauptstadtklubs 2018 und 2019 den Meistertitel.

Im Spätsommer 2019 lockte ihn das Ausland. Wüthrich zog es in den Westen Australiens. Für Perth Glory bestritt er 19 Pflichtspiele, ehe er rund ein Jahr später nach Europa zurückkehrte.

Im Ausland Titel gesammelt

Bei Sturm Graz entwickelte sich Wüthrich zum absoluten Leader und unverzichtbaren Stammkraft in der Abwehr. Die Bilanz: 178 Pflichtspiele – davon 4 in der Champions League und deren 16 in der Europa League, je zwei Cup- und Meistertitel in Österreich.

Fünf Jahre später ist das Erfolgskapitel bei den Grazern zu Ende geschrieben. Wüthrich unterschreibt im Juni bei YB und kehrt zu seinen Wurzeln zurück – aber als ganz anderer Spieler als bei seinem Abgang 2019.

«Ich habe eine Winner-Mentalität entwickelt, mit den Titeln, die wir gewonnen haben», sagt Wüthrich bei blue Sport über sein Auslandsabenteuer. Seine Devise: Ebendiese Winner-Mentalität bei den Young Boys reinbringen.

Vorfreude auf den Saisonstart

Wüthrich ist nach eigener Aussage ein Leadertyp, will ein Vorbild für die jüngeren Spieler sein. Mit seinen 30 Jahren und mehreren hundert Profispielen zählt er zu den Routiniers beim Titelaspiranten aus Bern.

Unter den Füssen von Wüthrich brennt es. Er ist bereit für den Saisonstart: «Ich kann es kaum erwarten, loszulegen.» Das neue Wüthrich-Kapitel bei YB startet am kommenden Samstag. Der Meisterschaftsdritte der vergangenen Saison empfängt Vizemeister Servette im Wankdorf.