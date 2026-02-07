  1. Privatkunden
Super League YB will die Revanche gegen GC – Basel braucht den Sieg im Klassiker

SDA

7.2.2026 - 04:30

Der 6:2-Sieg der Grasshoppers im Wankdorfstadion von Mitte Dezember haftet noch an den Young Boys.
Der 6:2-Sieg der Grasshoppers im Wankdorfstadion von Mitte Dezember haftet noch an den Young Boys.
Bild: Keystone

Die Young Boys wollen in der 23. Runde der Super League gegen die Grasshoppers die 2:6-Niederlage vom Dezember vergessen machen und Basel endlich den ersten Sieg unter Trainer Stephan Lichtsteiner.

Keystone-SDA

07.02.2026, 04:30

07.02.2026, 08:24

Es war ein blamabler Auftritt der Young Boys, als die Berner Mitte Dezember auf GC trafen und mit 2:6 im eigenen Stadion untergingen. Nun bietet sich am Samstag die Chance auf eine Revanche – die Grasshoppers empfangen YB im Letzigrund. Doch: Seit jener Kanterniederlage verlor YB in der Liga drei von vier Spielen, einzig in der vergangenen Woche gegen Zürich sicherte sich die Mannschaft drei Punkte.

Grasshopper Club Zürich - BSC Young Boys
Grasshopper Club Zürich - BSC Young Boys

Sa 07.02. 20:10 - 23:15 ∙ blue Sport Live ∙ Grasshopper Club Zürich - BSC Young Boys

Mit tv.blue.ch mieten

GC auf der anderen Seite hat in der Super League seit dem Sieg über YB gar nicht mehr gewonnen – es resultierten zwei Niederlagen und zwei Unentschieden. Für beide Teams wären drei Punkte wichtig: für YB, um sich unter den besten sechs zu halten, und für GC, um das Schlusslicht Winterthur weiter auf Distanz zu halten.

Gelingt Basel der Befreiungsschlag?

Nicht nur in Zürich steht ein wegweisendes Duell bevor. Auch in Basel geht es um viel, wenn am Sonntag der FC Zürich für den Klassiker anreist. Während Zürich nach zwei Monaten ohne Sieg endlich wieder drei Punkte will, um die Lücke zu den Top 6 zu verkleinern, geht es für Basel um den ersten Erfolg unter Stephan Lichtsteiner.

Seit der 42-Jährige das Ruder übernommen hat, verlor Basel dreimal und schied aus zwei Wettbewerben – der Europa League und dem Schweizer Cup – aus. Ein Sieg im Klassiker wäre die perfekte Möglichkeit, sich mit den Fans zu versöhnen. Spektakel dürfte garantiert sein: Im Klassiker vor zwei Wochen setzte sich Basel in der Nachspielzeit 4:3 durch.

FC Basel 1893 - FC Zürich
FC Basel 1893 - FC Zürich

So 08.02. 15:55 - 19:30 ∙ blue Sport Live ∙ FC Basel 1893 - FC Zürich

Mit tv.blue.ch mieten

Das könnte dich auch interessieren

Mensch Görtler: Leader, Schiri-Schreck, Heimwerker-King

Mensch Görtler: Leader, Schiri-Schreck, Heimwerker-King

Stefan Eggli diskutiert im Fussball-Talk «Heimspiel» mit dem Captain des FC St. Gallen sowie Rolf Fringer und Andreas Böni über Titelträume, Ausraster, privates Glück und die ganz ruhigen Momente des Heisssporns.

05.02.2026

Traum-Debüt nach Wechsel: Karim Benzema mit Hattrick

Traum-Debüt nach Wechsel: Karim Benzema mit Hattrick

06.02.2026

Der Fisch stinkt vom Kopf her
Luca Hänni: «Ich habe die Kuss-Szenen vorab mit Christina besprochen»
Trump stellt in KI-Video die Obamas als Affen dar – doch er will sich nicht entschuldigen
Bestatter liess 200 Leichen verwesen – 40 Jahre Haft
Schnappschüsse der Eröffnungs-Feier ++ Sommer glänzt als Co-Kommentator ++ Norovirus-Alarm bei Hockey-Frauen

Mehr aus dem Ressort

Zuletzt meist nur noch Ersatz. Albert Vallci wecheslt von St. Gallen zu Sturm Graz

Zuletzt meist nur noch ErsatzAlbert Vallci wecheslt von St. Gallen zu Sturm Graz

«Meditation» nach schlechtem Spiel. Görtler: «Habe um 3 Uhr nachts mit der Kreissäge am Camper herumgebastelt»

«Meditation» nach schlechtem SpielGörtler: «Habe um 3 Uhr nachts mit der Kreissäge am Camper herumgebastelt»

Basel wollte St. Galler Leitwolf. Lukas Görtler erklärt: «Deshalb habe ich dem FCB abgesagt»

Basel wollte St. Galler LeitwolfLukas Görtler erklärt: «Deshalb habe ich dem FCB abgesagt»

Miserabler Start als FCB-Trainer. Lichtsteiner: «Ich bin nicht der Typ Mensch, der aufgibt»

Miserabler Start als FCB-TrainerLichtsteiner: «Ich bin nicht der Typ Mensch, der aufgibt»

Vertrag bis 2029. Senegalesischer Verteidiger für die Grasshoppers

Vertrag bis 2029Senegalesischer Verteidiger für die Grasshoppers