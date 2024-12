Paolo Tramezzani war in der Schweiz schon Trainer von Lugano und Sion Keystone

Yverdon Sport hat den Nachfolger des entlassenen Alessandro Mangiarratti gefunden. Wie erwartet übernimmt Paolo Tramezzani den Trainerposten beim Zehnten der Super League, wie der Klub mitteilt.

Keystone-SDA, sda SDA

Tramezzani unterschrieb mit den Waadtländern, die seit acht Spielen auf einen Sieg warten, einen bis in den nächsten Sommer befristeten Vertrag. In der Super League trainierte der 54-jährige Italiener bereits Lugano und den FC Sion. Mit den Wallisern stieg er 2023 nach der verlorenen Barrage in die Challenge League ab und musste den Klub verlassen. Zuletzt war er in Kroatien bei NK Istra tätig.

Mit Tramezzani wird die Mannschaft von Yverdon am 2. Januar ins zehntägige Trainingslager nach Portugal reisen. Das erste Pflichtspiel unter dem neuen Coach steht am 19. Januar beim FC Zürich an.