«Ich weiss nicht, ob es fehlende Intelligenz oder Übermut ist» Yverdon-Spieler fliegt beim ultimativen Kellerduell gegen GC nach nicht mal fünf Minuten mit Gelb-Rot vom Platz. blue Sport Experte Admir Mehemdi runzelt die Stirn. 14.05.2025

Abstiegskampf pur zwischen GC und Yverdon – und Ronaldo Tavares von den Gästen fliegt schon nach 4 Minuten und 20 Sekunden mit Gelb-Rot vom Platz. Es ist die früheste Ampelkarte in der Super-League-Geschichte.

Was hat Tavares denn da geritten? Der 27-jährige Yverdon-Stürmer geht schon nach 100 Sekunden übermütig in den Zweikampf mit GC-Goalie Justin Hammel und wird verwarnt. Es sind noch keine fünf Minuten gespielt, da hat Tavares seinen Fuss auf Kopfhöhe und trifft Gegenspieler Saulo Decarli am Kopf.

Schiedsrichter Fedayi San hat keine Wahl: Er muss Gelb-Rot zeigen. Nie zuvor in der Geschichte der Super League flog ein Spieler schneller mit der Ampelkarte vom Platz.

«Fehlende Intelligenz oder Übermut»

«Ich weiss nicht, ob es fehlende Intelligenz ist oder Übermut. Dass man nach viereinhalb Minuten zweimal so reingeht, ist für mich Wahnsinn!», sagt blue Sport Experte Admir Mehmedi zu den Fouls. Dass sich Tavares nach dem Platzverweis noch bei San beschwert, kann Mehmedi überhaupt nicht verstehen. «Man kann sogar über eine direkte Rote Karte diskutieren. Er gefährdet die Gesundheit des Gegenspielers.»

blue Schiedsrichter-Experte Adrien Jaccottet stimmt Mehmedi zu: «Man sieht auf den TV-Bildern nicht genau, wie fest der Treffer am Kopf war. Aber Gelb ist es mindestens.» Bei einem harten Kontakt am Kopf hätte sich wohl der VAR melden müssen und Tavares hätte sogar glatt Rot gesehen.

GC kann den Vorteil rasch sich nutzen und vorlegen. Noch läuft das Spiel. Hier geht's zum Live-Ticker.