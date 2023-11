«Wir wollten Celestini einen längeren Vertrag geben, aber ...»

Ruedi Zbinden: «Es gibt noch viel Arbeit für den neuen Trainer» Ruedi Zbinden, Mitglied der neuen FCB-Sportkommission, spricht mit blue Sport über den Sieg im Cup gegen Kriens und den neuen Coach Fabio Celestini. 01.11.2023

Mit Fabio Celestini stand am Mittwochabend beim 1:0-Sieg im Cup in Kriens schon der dritte Trainer in dieser Saison an der Seitenlinie des FC Basel. Was ist der Plan mit Celestini? Ruedi Zbinden, Mitglied der neuen FCB-Sportkommission, nimmt gegenüber blue Sport Stellung.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Fabio Celestini ist der Einstand als FCB-Trainer geglückt. Im Cup-Achtelfinal feiern die Bebbi in Kriens einen knappen 1:0-Sieg.

Celestini hat nur einen Vertrag bis Ende Saison unterschrieben. Laut Ruedi Zbinden war das aber nicht im Sinne des Klubs, sondern der Wunsch des Trainers.

«Ich komme nicht wegen eines guten Vertrags zum FCB. Ich bin da, um zu helfen», sagt Celestini im Interview mit blue Sport. Mehr anzeigen

Timo Schultz musste nur wenige Monate nach seinem Amtsantritt gehen und auch Heiko Vogel konnte den FCB nicht auf Kurs bringen. Die neue Sportkommission des FC Basel entschied am Dienstag, Vogel zu entlassen und den dritten Trainer in der laufenden Saison zu präsentieren: Fabio Celestini soll die Bebbi aus der Krise führen.

Auffällig ist, dass Celestini nur einen Vertrag bis Ende Saison unterschrieben hat. Das sei «merkwürdig», findet blue Sport Experte Ciriaco Sforza. Soll der frühere Nati-Spieler etwa nur eine Übergangslösung sein?

«Wir wollten ihm eigentlich einen längeren Vertrag geben, aber er wollte nur bis im Sommer und meinte, es sei zu kompliziert mit einem längeren Vertrag. So haben wir uns auf einen Ein-Jahres-Vertrag geeinigt», erklärt Ruedi Zbinden, Mitglied der neuen FCB-Sportkommission, im Interview mit blue Sport. «Wenn es gut läuft, können wir ja immer wieder verlängern.»

Celestini: «Ich bin da, um zu helfen»

Celestini selbst sagt: «Ich komme nicht wegen eines guten Vertrags zum FCB. Ich bin da, um zu helfen. Der FC Basel ist der grösste Verein der Schweiz. Für mich ist es wichtig, gute Arbeit zu machen und zu helfen. Das ist in diesem Moment das Wichtigste.» Er könne sich aber gut vorstellen, doch länger als FCB-Coach zu amten. «Wenn es gut läuft, können wir wieder über die Zukunft sprechen. Aber zuerst musst du liefern», so Celestini.

Celestini: «Wir müssen jetzt demütig sein» Fabio Celestini gewinnt sein erstes Spiel als Trainer des FC Basel im Cup auswärts gegen Kriens mit 1:0. Im Interview mit blue Sport spricht Celestinin über den Auftritt seines Teams und seine Aufgabe beim FCB. 01.11.2023

Zbinden ist überzeugt, dass Celestini der richtige Mann ist, um den FCB wieder auf Kurs zu bringen. «Er ist hartnäckig, er wird die Mannschaft zum Laufen bringen und klare Aufgaben geben. Es wird sicher vorwärtsgehen. Wir sind zuversichtlich, dass wir aus dieser schwierigen Situation herausfinden werden», so der 64-Jährige.

«Es gibt noch viel Arbeit für den neuen Trainer»

Die Sportkommission habe sich einstimmig für Celestini entschieden. Das Vertrauen ist da. Nichtsdestotrotz gebe es jetzt «noch viel Arbeit für den neuen Trainer», sagt Zbinden. «Es fehlt überall, in allen Bereichen.» Der erste Schritt aus der Krise konnte mit einem 1:0 im Cup-Achtelfinal in Kriens gemacht werden.

Fabio Celestini soll den FC Basel aus der Krise führen. Keystone

«Wir mussten einfach weiterkommen. Und das haben wir geschafft. Das gibt Selbstvertrauen für die nächsten Spiele, vor allem für kommenden Sonntag», so Zbinden. Am Sonntag kommt es zum Duell gegen Yverdon-Sport.

Beim letzten Aufeinandertreffen siegten die Waadtländer am 24. September 3:2 – und die FCB-Krise nahm so richtig Fahrt auf. Entsprechend motiviert werden die Bebbi in dieses Spiel gehen. Celestini: «Wir müssen am Sonntag gewinnen!»