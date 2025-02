Baykal: «Für Zeidler war es schwer in Bochum» 30.01.2025

Peter Zeidler blickt auf seinen Abschied vom FC St. Gallen im letzten Sommer zurück. Von menschlichen Problemen will er nichts wissen.

Michael Schifferle Jan Arnet

Satte sechs Jahre peitschte Peter Zeidler die Spieler des FC St. Gallen nach vorne, energisch, laut, charismatisch. Zwischendurch an der Grenze des Erlaubten, wenn er sich mit dem Vierten Offiziellen anlegte oder einem Mitglied des gegnerischen Staffs.

Zeidler, inzwischen 62-jährig, sagt: «Ich dachte schon auch manchmal: Gehs ein bisschen langsamer an, und ja: Die Gestik war manchmal schon etwas ausladend. Aber wenn ich auch sehe, wie wir bei Toren gejubelt haben, wie wir uns umarmt haben, der Goalietrainer, der Teammanager, die Assistenten – dann zeigt das, welchen Zusammenhalt wir hatten.»

Die Emotionen spielten bei Peter Zeidler immer eine Rolle – gerade auch gegenüber der eigenen Mannschaft. Mehrere Spieler coachte er vier, fünf Jahre lang. Gabs da auch Verschleiss? Drang Zeidler mit seiner fordernden, immer mal lauten Art, seinem intensiven Fussball irgendwann nicht mehr durch? Gerüchte über ein Zerwürfnis mit Teamleader Lukas Görtler machten zum Beispiel schon ein Jahr vor seinem Abschied aus der Ostschweiz die Runde – und hielten sich bis zuletzt.

Zeidler sieht das anders. Dass sich sein Stil und seine Art abgenutzt hätten, verneint er. «Das sehe ich nicht so. Natürlich kann es sein, dass ein Spieler, der mehrere Jahre dabei ist, sich mal denkt: Das habe ich jetzt aber schon gehört. Ich habe mich immer gefragt: Was kann ich anders machen? Was kann ich besser machen? Und ich bin an keinem einzigen Morgen aufgestanden und hatte keinen Bock. Darum: Abnützung? Auf keinen Fall.» Aber man könne immer unterschiedlicher Meinung sein, betont Zeidler. «Ich habe immer versucht, alle zu respektieren und allen Wertschätzung entgegenzubringen.»

Baykal: «Es war der richtige Moment, um zu gehen»

Gleichwohl sagt Spieleragent Baykal Bellusci, der Zeidler seit Jahren kennt, dass er den Zeitpunkt für Zeidlers Abschied im Sommer 2024 für passend befand. Der frühere Profi von Thun, Basel, GC, YB und Köln sagt: «Er musste die Chance Bochum packen. Und ganz ehrlich. Wenn wir vom Thema Abnützung sprechen, dann war es für Peter der richtige Moment, um sich zu verändern. Das ist meine persönliche Meinung.»

Frei übersetzt: Die Stimmung innerhalb des Klubs, bei den Spielern, bei den Verantwortlichen, durchaus bei Teilen der Fans hatte sich ein bisschen gegen Zeidler gedreht. Das spürten alle im und um den Verein. Deshalb war Bochum wohl die passende, elegante Chance, den Klub nach sechs Jahren im Guten zu verlassen.

