Nach dem Auftaktsieg gegen Winterthur und dem Weiterkommen in der Conference-League-Quali gibt es für Lausanne den ersten Dämpfer. Trainer Peter Zeidler ist nach der 1:2-Niederlage bei Aufsteiger Thun enttäuscht.

Der Start bei Lausanne-Sport ist Peter Zeidler eigentlich geglückt. In der Qualifikation zur Conference League konnten die Waadtländer die erste Hürde (Vardar Skopje) nehmen – und zum Saisonstart gab es gegen Winterthur einen 3:2-Sieg.

So ging Lausanne am Sonntag auch als Favorit ins Duell mit Aufsteiger Thun. Doch das ist auf dem Platz nicht wirklich erkennbar. Lausanne fehlt der nötige Biss, Thun gewinnt die Partie mit 2:1.

Zeidler spricht nach der Partie bei blue Sport von einer «grossen körperlichen und mentalen Anstrengung» in Bezug auf den 5:0-Kantersieg vom Donnerstag gegen Skopje. Nichtsdestotrotz seien die beiden Gegentore gegen Thun viel zu einfach gefallen. «Das waren taktische Grundfehler, die nicht passieren dürfen», so Zeidler. «Jetzt fahren wir ohne Punkte nach Hause, das ist nicht gut.»

Taktische Vorgaben nicht umgesetzt?

Sein Team habe nicht alle taktischen Vorgaben wie gewünscht umgesetzt, tadelt der Lausanne-Trainer. «Ich habe schon gedacht, dass wir weiter sind. Wir haben Anstoss und zehn Sekunden später hat der Gegner einen Eckball. Das hat es bei den Mannschaften, die ich trainieren durfte, noch nie gegeben. Man spielt nach vorne, ob man 0:1 hinten liegt oder 2:0 führt.»

Zeidler sucht nach den richtigen Worten für den Auftritt seines Teams – und findet ein französisches: Impardonnable. «Unverzeihlich» sei dies für den stets offensiv denkenden Coach. «Aber die Jungs haben alles gegeben. Beinahe wären wir noch einmal herangekommen, am Ende ist es aber ein verdienter Sieg für Thun.»

Der Deutsche macht klar, dass er sich noch die eine oder andere Verstärkung wünscht. In der 3. Quali-Runde zur Conference League muss es aber der aktuelle Kader richten. Am Donnerstag kommt es in Lausanne zum Hinspiel. «Da werden wir wieder ein anderes Gesicht zeigen», ist sich Zeidler sicher. «Die Kasachen müssen sich warm anziehen. Aber die haben ja warme Sachen zu Hause.»

