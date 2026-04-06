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Parade des Jahres? Zigi rettet St.Gallen mit Big Save und schmunzelt: «Eine Statue von mir? Ich weiss nicht»

Jan Arnet

6.4.2026

Zubi adelt Zigi: «Ein Big Save!»

Zubi adelt Zigi: «Ein Big Save!»

06.04.2026

Lawrence Ati Zigi beweist gegen den FC Zürich einmal mehr, wie wichtig er für St.Gallen ist. Nach dem 2:1-Sieg wird der Goalie von allen Seiten mit Lob überschüttet – und reagiert selbst gewohnt cool auf seine Glanztat.

Jan Arnet

06.04.2026, 20:10

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der FC St.Gallen schlägt den FC Zürich am Ostermontag 2:1 und behauptet sich damit auf Rang 2 der Super League.
  • Matchwinner ist Alessandro Vogt mit seinem Siegtreffer, doch auch FCSG-Goalie Lawrence Ati Zigi hat mit einer Glanztat entscheidenden Anteil am Sieg der Ostschweizer.
  • «Es war eine gute Parade», bleibt Zigi im Interview mit blue Sport bescheiden – und betont, dass er sich in St.Gallen nach wie vor pudelwohl fühlt.
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Es läuft die 60. Minute im Kybunpark, Spielstand 1:1. Der FCSG drückt auf das Führungstor, läuft dann aber in einen gefährlichen Konter. FCZ-Stürmer Ivan Cavaleiro kommt aus sieben Metern zum Abschluss, bringt den Ball satt und hoch aufs Tor – und findet seinen Meister in Lawrence Ati Zigi.

Der St.Galler Goalie bringt irgendwie seine rechte Hand noch hoch und lenkt den Ball über die Latte. Zigi ballt die Faust, seine Mitspieler sprinten zu ihm und bedanken sich für die Monsterparade. Auch dank diesem Super-Reflex gewinnt der FCSG die Partie am Ende mit 2:1.

Zigi verhindert mit Glanztat die FCZ-Führung

Zigi verhindert mit Glanztat die FCZ-Führung

06.04.2026

«Das ist ein Save, bei dem du im Nachhinein selbst denkst: ‹Boah, wie habe ich den jetzt noch rausgekratzt›», analysiert der frühere Nati-Goalie Pascal Zuberbühler die Szene nach dem Spiel im Studio von blue Sport. «Wie er auftritt, gefällt mir. Ein super Typ!» Lob gibt es für den Ghanaer auch von FCZ-Verteidiger Lindrit Kamberi: «Den hat Zigi brutal gekratzt, das muss ich ehrlich sagen.»

Wieder spätes Gegentor für den FCZ. Vogt schiesst St.Gallen bei seinem Comeback zum Sieg

Wieder spätes Gegentor für den FCZVogt schiesst St.Gallen bei seinem Comeback zum Sieg

«Du musst den Ball einfach halten»

«Ich hatte nicht so viel zu tun, aber musste wach sein. Es war eine gute Parade», bleibt Zigi im Interview mit blue Sport bescheiden. Ganz einfach ist auch seine Erklärung, wie eine solche Parade zustande kommt: «Du musst einfach schnell auf der Linie sein und den Ball halten.»

Seit sechs Jahren spielt der 29-Jährige beim FCSG und hat in der Ostschweiz längst Legendenstatus. Zubi fordert eine Zigi-Statue in St.Gallen. «Eine Statue von mir? Ich weiss nicht», reagiert der Keeper schmunzelnd. «Es ist einfach eine gute Zeit (für mich) und ich muss weitermachen, denn es ist schön, hier zu sein.»

St.Gallen – Zürich 2:1

St.Gallen – Zürich 2:1

Super League | 32. Runde | Saison 25/26

06.04.2026

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