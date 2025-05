Bleibt bis 2027 beim FCZ: der ehemalige Grasshopper Steven Zuber. Bild: Keystone

Der FC Zürich bindet Steven Zuber für ein weiteres Jahr an sich. Der 56-fache Schweizer Nationalspieler verlängert seinen Vertrag vorzeitig bis 2027.

«Für mich war es wichtig, dass ich an einem Ort bin, an dem ich mich wohl fühle, mich weiterentwickeln und stetig dazu lernen kann. Dies ist beim FCZ definitiv der Fall, deshalb habe ich meinen Vertrag früher als angedacht verlängert», wird Zuber in einer Mitteilung des Vereins zitiert.

Seit seinem Wechsel von AEK Athen zum FCZ zu Beginn des Jahres hat der 33-jährige Offensivspieler in 16 Spielen für die Zürcher sieben Tore und einen Assist verbucht.

✍🏼 𝐒𝐭𝐞𝐯𝐞𝐧 𝐙𝐮𝐛𝐞𝐫 𝐯𝐞𝐫𝐥𝐚̈𝐧𝐠𝐞𝐫𝐭 𝐬𝐞𝐢𝐧𝐞𝐧 𝐕𝐞𝐫𝐭𝐫𝐚𝐠 𝐛𝐞𝐢𝐦 𝐅𝐂𝐙 𝐛𝐢𝐬 𝟐𝟎𝟐𝟕 🐲



Der FC Zürich freut sich, die Vertragsverlängerung von Steven Zuber bekanntzugeben. Der 56-fache Nationalspieler hat seinen bis 2026 laufenden Vertrag beim Stadtclub… pic.twitter.com/tBXKs2oHa9 — FC Zürich (@fc_zuerich) May 4, 2025

