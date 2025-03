Zuber: «Die junge Mannschaft bringt auch mir sehr viel» 02.03.2025

Steven Zuber ist zurück in der Super League und hat beim FC Zürich nach wenigen Spielen bereits eingeschlagen. Gegen den FC Lugano erzielt er den ersten Doppelpack seit seiner Rückkehr und ist beim 3:0-Sieg der Matchwinner.

Andreas Lunghi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Steven Zuber erzielt in der Partie gegen Lugano einen Doppelpack – es sind seine Super-League-Tore drei und vier seit seiner Rückkehr.

Im Tessin hätten die Zürcher offensiv das umsetzen können, was sie sich vorgenommen haben. Es sei wichtiger als Mannschaft zu wachsen, als sich individuell in den Vordergrund zu stellen, so der Offensivspieler Mehr anzeigen

Acht Partien hat Steven Zuber seit seiner Rückkehr in die Schweiz in der Super League bestritten und seine Bilanz lässt sich sehen: vier Tore und einen Assist. In den letzten drei Super-League-Partien war er an mindestens einem Treffer direkt beteiligt. Dazu kommt noch das Tor im Cup gegen YB, das am Schluss allerdings nicht für ein Weiterkommen gereicht hat.

In der Sonntagspartie gegen Lugano gelingt dem Offensivmann der erste Doppelpack für den FCZ. Nicht nur mit Toren weiss Zuber im Tessin zu überzeugen, er gab in diesem Spiel insgesamt 6 Torschüsse ab – der geteilt höchste Wert für einen FCZ-Spieler in der Super League in dieser Saison.

«Dass es am Schluss gleich ein 3:0 wurde, ist umso schöner für uns. Dass wir offensiv auch das umsetzen können, was wir uns immer vornehmen und uns auch mal belohnen können», sagt er nach dem Spiel zu blue Sport. Mit einem Schmunzeln fügt er hinzu: «Vor allem auch für die vielen Zürcher, die an diesem schönen Sonntag hierher gereist sind.»

«Ich habe mir viel vorgenommen»

Hinten hätten die Zürcher vieles besser gemacht als noch im letzten Spiel und nicht mehr so viele Chancen zugelassen. «Lugano hatte die eine oder andere Chance, ist auch normal, sie sind nicht umsonst da oben. Sie sind sehr spielstark.»

Auf die Frage von blue Sport Kommentator Marko Vucur, was man von Zuber in dieser Saison noch erwarten könne, muss der Matchwinner lachen. «Erwarten viel, ich habe mir viel vorgenommen. In erster Linie, dass wir als Mannschaft wachsen. Das ist mir viel wichtiger, als mich individuell in den Vordergrund zu stellen.»

Es sei ihm wichtig gewesen, sich schnell zu integrieren und der jungen Mannschaft etwas mitbringen. «Dabei bringt die junge Mannschaft auch mir sehr viel. Das sieht man auf dem Platz und ich habe einfach Spass», meint Zuber.