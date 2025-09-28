  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Klartext nach Europa-Klatschen Zuberbühler: «Die Schweizer Liga ist nicht da, wo sie einmal war»

Andreas Lunghi

28.9.2025

Zuberbühler und Montandon gehen mit den SL-Vereinen hart ins Gericht

Zuberbühler und Montandon gehen mit den SL-Vereinen hart ins Gericht

27.09.2025

Letztes Wochenende flogen verschiedene Super-Ligisten aus dem Schweizer Cup. Dazu kamen die Niederlagen von Basel und YB in der Europa League. Im blue Sport Studio gehen die Experten Pascal Zuberbühler und Philippe Montandon mit den SL-Vereinen hart ins Gericht.

Andreas Lunghi

28.09.2025, 12:32

28.09.2025, 12:37

UHD HDR FC Basel 1893 - VfB Stuttgart
UHD HDR FC Basel 1893 - VfB Stuttgart

Do 02.10. 20:25 - 23:45 ∙ blue Sport Live ∙ UHD HDR FC Basel 1893 - VfB Stuttgart

Mit tv.blue.ch mieten

YB, Servette, der FC Zürich, der FC Lugano und der FC Thun sind in den ersten beiden Runden des Schweizer Cups gegen Unterklassige ausgeschieden, Basel und YB starten mit Niederlagen in die Europa-League-Ligaphase – hat die Super League ein Qualitätsproblem?

«Es gibt ganz klar Alarmglocken», sagt blue Sport Experte Pascal Zuberbühler. Ein Ausscheiden im Cup gebe es ab und zu, die internationalen Auftritte der Schweizer Vereine sollten allerdings ein Augenöffner sein, bekräftigt der ehemalige Nati-Goalie.

Fehlstart in die Europa League. Defensiv desolates YB verliert nach Albtraum-Start mit 1:4 gegen Panathinaikos

Fehlstart in die Europa LeagueDefensiv desolates YB verliert nach Albtraum-Start mit 1:4 gegen Panathinaikos

«Ich will den Schweizer Klub-Fussball nicht kleinreden, die Schweizer Liga ist aber nicht mehr da, wo sie einmal war. Das muss man klar sagen», fährt der 54-Jährige fort. Dafür gebe es viele Gründe, deren Erläuterung eine ganze Sendung bräuchten.

«Es fehlt ein Aushängeschild»

Für den sechsfachen Schweizer Meister mit GC und Basel dürften solche Klatschen, wie sie YB am Donnerstag im Heimspiel gegen Panathinaikos erfahren hat, nicht passieren. Da müsse man schon in den Fundamenten anfangen zu grübeln.

UHD HDR FCSB - BSC Young Boys
UHD HDR FCSB - BSC Young Boys

Do 02.10. 18:10 - 21:00 ∙ blue Sport Live ∙ UHD HDR FCSB - BSC Young Boys

Mit tv.blue.ch mieten

Dem pflichtet auch Philippe Montandon bei: «Es fehlt aktuell das Aushängeschild, wie es Basel über mehrere Jahre war, damit sich die anderen Mannschaften vom Niveau her daran orientieren können.» 

Das Cup-Out von fünf Super-Ligisten in den ersten beiden Runden erklärt der 43-Jährige damit, dass sich verschiedene Mannschaften in einer Krise befinden und dann auf motivierte und qualitativ starke Unterklassige treffen. Ein Ausscheiden sei in solchen Fällen nicht unwahrscheinlich.

Grosse Fragezeichen nach YB-Auftritt. «Vielleicht ist es ihnen zu gemütlich in Bern»

Grosse Fragezeichen nach YB-Auftritt«Vielleicht ist es ihnen zu gemütlich in Bern»

Am Donnerstag bietet sich Basel und YB die Möglichkeit, sich auf internationaler Bühne zu rehabilitieren. Das Team von Ludovic Magnin empfängt im St. Jakob-Park Stuttgart und die Berner reisen nach Rumänien zu FCS Bukarest. Zudem steigt Lausanne-Sport mit dem Duell gegen den isländischen Verein Breidablik in die Conference League ein.

UHD HDR FC Lausanne-Sport - Breidablik FC
UHD HDR FC Lausanne-Sport - Breidablik FC

Do 02.10. 18:10 - 21:00 ∙ blue Sport Live ∙ UHD HDR FC Lausanne-Sport - Breidablik FC

Mit tv.blue.ch mieten

Mehr Videos aus dem Ressort

Young Boys – Panathinaikos 1:4

Young Boys – Panathinaikos 1:4

UEFA Europa League | Matchday 1 | Saison 25/26

25.09.2025

Freiburg – Basel 2:1

Freiburg – Basel 2:1

UEFA Europa League | Matchday 1 | Saison 25/26

24.09.2025

So will Alex Frei den VAR-Ärger bremsen

So will Alex Frei den VAR-Ärger bremsen

25.09.2025

Meistgelesen

Hochrechnung: 58 Prozent Ja zur Abschaffung des Eigenmietwerts +++ 50:50 bei E-ID
«Happy Day» – Nik Hartmann stolpert mit viel Schalk ins Koller-Erbe
Genf will keine Immunität für Polizist*innen +++ Kanton Zürich sagt Nein zu CO2-Neutralität schon 2040
Hirsch stirbt auf Autobahn A1 bei Derendingen SO
Diese Routine beim Haarwaschen solltest du jetzt sofort ändern

Mehr Super League

Video-Ticker. Zeigt YB gegen Thun nach zwei schwachen Auftritten eine Reaktion?

Video-TickerZeigt YB gegen Thun nach zwei schwachen Auftritten eine Reaktion?

St.Galler stinksauer. Schiri-Experte erklärt: Deshalb fliegt FCZ-Segura zu Recht nicht vom Platz

St.Galler stinksauerSchiri-Experte erklärt: Deshalb fliegt FCZ-Segura zu Recht nicht vom Platz

Reaktion nach Cup-Blamage. Aufatmen bei Zuber und dem FCZ: «Wir haben unseren Mann gestanden»

Reaktion nach Cup-BlamageAufatmen bei Zuber und dem FCZ: «Wir haben unseren Mann gestanden»

Videos aus dem Ressort

Zürich – St.Gallen 3:1

Zürich – St.Gallen 3:1

Super League | 7. Runde | Saison 25/26

27.09.2025

Stade-Lausanne – Vaduz 1:1

Stade-Lausanne – Vaduz 1:1

Challenge League | 8. Runde | Saison 25/26

27.09.2025

Atlético Madrid - Real Madrid 5:2

Atlético Madrid - Real Madrid 5:2

LALIGA | 7. Runde | Saison 25/26

27.09.2025

Zürich – St.Gallen 3:1

Zürich – St.Gallen 3:1

Stade-Lausanne – Vaduz 1:1

Stade-Lausanne – Vaduz 1:1

Atlético Madrid - Real Madrid 5:2

Atlético Madrid - Real Madrid 5:2

Mehr Videos