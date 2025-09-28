Zuberbühler und Montandon gehen mit den SL-Vereinen hart ins Gericht 27.09.2025

Letztes Wochenende flogen verschiedene Super-Ligisten aus dem Schweizer Cup. Dazu kamen die Niederlagen von Basel und YB in der Europa League. Im blue Sport Studio gehen die Experten Pascal Zuberbühler und Philippe Montandon mit den SL-Vereinen hart ins Gericht.

YB, Servette, der FC Zürich, der FC Lugano und der FC Thun sind in den ersten beiden Runden des Schweizer Cups gegen Unterklassige ausgeschieden, Basel und YB starten mit Niederlagen in die Europa-League-Ligaphase – hat die Super League ein Qualitätsproblem?

«Es gibt ganz klar Alarmglocken», sagt blue Sport Experte Pascal Zuberbühler. Ein Ausscheiden im Cup gebe es ab und zu, die internationalen Auftritte der Schweizer Vereine sollten allerdings ein Augenöffner sein, bekräftigt der ehemalige Nati-Goalie.

«Ich will den Schweizer Klub-Fussball nicht kleinreden, die Schweizer Liga ist aber nicht mehr da, wo sie einmal war. Das muss man klar sagen», fährt der 54-Jährige fort. Dafür gebe es viele Gründe, deren Erläuterung eine ganze Sendung bräuchten.

«Es fehlt ein Aushängeschild»

Für den sechsfachen Schweizer Meister mit GC und Basel dürften solche Klatschen, wie sie YB am Donnerstag im Heimspiel gegen Panathinaikos erfahren hat, nicht passieren. Da müsse man schon in den Fundamenten anfangen zu grübeln.

Dem pflichtet auch Philippe Montandon bei: «Es fehlt aktuell das Aushängeschild, wie es Basel über mehrere Jahre war, damit sich die anderen Mannschaften vom Niveau her daran orientieren können.»

Das Cup-Out von fünf Super-Ligisten in den ersten beiden Runden erklärt der 43-Jährige damit, dass sich verschiedene Mannschaften in einer Krise befinden und dann auf motivierte und qualitativ starke Unterklassige treffen. Ein Ausscheiden sei in solchen Fällen nicht unwahrscheinlich.

Am Donnerstag bietet sich Basel und YB die Möglichkeit, sich auf internationaler Bühne zu rehabilitieren. Das Team von Ludovic Magnin empfängt im St. Jakob-Park Stuttgart und die Berner reisen nach Rumänien zu FCS Bukarest. Zudem steigt Lausanne-Sport mit dem Duell gegen den isländischen Verein Breidablik in die Conference League ein.

