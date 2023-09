Basel – Luzern 1:1 Credit Suisse Super League, 8. Runde, Saison 23/24 28.09.2023

Nach dem 1:1 gegen Luzern bleibt der FC Basel auf fünf Punkten sitzen – der schlechteste Saisonstart des längst abgelösten Ligakrösus in der Geschichte der Super League. Muss jetzt Trainer Schultz dran glauben?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Dem FC Basel gelingt auch gegen Luzern kein Sieg. Beim 1:1 am Donnerstagabend ist es ausgerechnet Ardon Jashari, der nach seinem gescheiterten Sommer-Transfer zum FCB gegen diesen trifft.

blue Sport Experte Pascal Zuberbühler nimmt nach dem Remis kein Blatt vor den Mund. FCB-Captain Taulant Xhaka hingegen verteidigt seine Teamkollegen.

Nach fünf Punkten aus sieben Spielen rückt auch Trainer Timo Schultz weiter in den Brennpunkt. Der 46-Jährige will aber nichts von Druck wissen und stattdessen Lösungen mit der Mannschaft suchen. Die Frage ist: Wie lange noch? Mehr anzeigen

«Basel hat für mich keine DNA mehr. Es ist eine Katastrophe!» Bereits vor dem Remis gegen Luzern redet sich Pascal Zuberbühler im blue Sportstudio in Rage. Der Ex-Bebbi schiesst gegen alles und jeden bei Rotblau, pausiert dann seine Wutrede für zweimal 45 Minuten, und teilt in der Nachspielbesprechung noch einmal so richtig aus.

«Das ist eine Durchschnittsmannschaft! So wie sich Basel im Moment präsentiert, so geht das nicht. Das ist ganz klar zu wenig», bemängelt der 52-Jährige. Derweil versucht Taulant Xhaka seine Teamkollegen in Schutz zu nehmen. «Man hat gesehen, dass die Mannschaft wollte. Aber Luzern hatte mehr Selbstvertrauen», so der 32-Jährige nach dem Schlusspfiff. «Wir wollen jedes Spiel gewinnen, glauben Sie mir, aber momentan ist es schwierig.»

Die Gegner fahren ohne Angst nach Basel

Der Basel-Captain bittet weiter um Geduld: «Wir haben einfache Fehler gemacht, aber das kann nicht von heute auf morgen kommen. Wir brauchen vier Siege hintereinander, dann sieht es anders aus.»

Der FC Basel in der Findungsphase – immer noch? Ein Wort, das Zubi nicht mehr hören kann. Kaum sind Xhakas Worte verklungen, legt der 51-fache Nationalspieler im Studio nach. «Sie müssen sich zuerst finden. Aber ich kann das nicht mehr hören, mit diesem Findungsprozess. Egal ob vom Sportchef oder vom Trainer. Hört auf damit: Basel ist keine Topmannschaft.»

Das unterstreicht auch FCL-Mittelfeldspieler Nicolas Haas: «Nein, zufrieden sind wir nicht. Wir sind hierhergefahren, um zu gewinnen», gibt sich der 27-Jährige nach dem Remis enttäuscht. «Wir haben mit dem Ball mehr gezeigt. Sie haben auf Konter gespielt, das haben wir gewusst, und unsere Verteidiger haben das gut gemacht.»

Timo Schultz: «Keine Ahnung ... »

Worte, die man beim FC Basel nicht hören möchte. Eine Lösung scheint aber auch nach dem siebten Ligaspiel der Saison nicht gefunden. Im Gegenteil: «Keine Ahnung, vielleicht hatten die Jungs das Gefühl, dass sie etwas zu verlieren haben», so die trockene Analyse von Trainer Timo Schultz, der selber durchaus etwas zu verlieren hat. Sein resignierter Blick nach der Partie spricht Bände. Wie lange David Degen wohl noch am 46-Jährigen festhält?

«Der Druck spielt keine Rolle», erklärt Schultz. «Jeder im Stadion hat gesehen, dass die Jungs heute alles reingeworfen haben. Aber wir haben es leider nicht geschafft. Mein Fokus liegt auf der Mannschaft, da Lösungen zu finden.»

Und diese müssen dringend her. «Ich kenne ihn nicht, aber er zeigt mir nicht, dass er der Trainer ist, der weiss, was er in Basel für eine Aufgabe hat», so das vernichtende Urteil von Zuberbühler.

Als Nächstes geht es für Basel im Kellerduell gegen Stade Lausanne-Ouchy. Laut dem blue Sport Experten hilft da nur noch eines: «Viel Glück.»

