Das sagt Zubi zum Schällibaum-Knall Marco Schällibaum ist nicht mehr Trainer beim Grasshopper Club Zürich. Das sagt blue Sport Experte Pascal Zuberbühler zum Entscheid. 05.11.2024

Am Dienstag vermeldet GC die Freistellung von Trainer Marco Schällibaum. blue Sport Experte Pascal «Zubi» Zuberbühler bedauert den Entscheid und hofft, dass die Hoppers keinen Deutschen an die Seitenlinie stellen.

Andreas Aeschbach und Patrick Lämmle Patrick Lämmle

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Marco Schällibaum wurde am Dienstag als GC-Trainer entlassen.

blue Sport Experte Pascal Zuberbühler bedauert den Entscheid, da GC Marco Schällibaum viel zu verdanken hat und die Mannschaft «eigentlich noch gelebt» habe.

Was die Nachfolge angeht, erhofft sich der einstige GC-Meistergoalie einen Schweizer Trainer – oder zumindest einer, der den Schweizer Fussball kennt. Zubi befürchtet allerdings, dass die Wahl auf einen Deutschen fallsen könnte. Mehr anzeigen

Am Dienstagabend um 17.49 Uhr setzten die Hoppers einen Tweet ab: «GC Zürich hat die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Marco Schällibaum beendet. Angesichts der anhaltenden sportlichen Ergebnisse hat der Verein entschieden, dass eine Veränderung notwendig ist.»

Elf Minuten später folgt dann ein Tweet, der daran erinnert, dass Schällibaum im Sommer noch der grosse Retter war, der die Hoppers in einem desolaten Zustand übernahm, den Spielern neues Leben einhauchte und in extremis den Ligaerhalt schaffte mit seinem Team.

Zubi wünscht sich für GC eine Schweizer Lösung

Ex-Nati-Goalie Pascal Zuberbühler, der seine Profikarriere bei GC lancierte und die Zürcher zu drei Meistertiteln und einem Cup-Triumph hexte, verfolgt die Auftritte von GC nicht nur in seiner Rolle als blue Sport Experte ganz genau, denn der Verein liegt ihm noch immer am Herzen. War die Entlassung unumgänglich? Und wie soll es bei GC jetzt weiter gehen?

Das Interview mit Pascal Zuberbühler

GC hat Marco Schällibaum entlassen. Was war deine erste Reaktion?

GC hat man genau verfolgt und sie haben keine guten Resultate erzielt. Nach dem Spiel sagte man immer wieder, dass sie nicht schlecht gespielt haben, dass sie vieles richtig gemacht haben. Aber schlussendlich sind keine Punkte daraus entstanden. Wenn man in einer solchen Negativschlaufe ist, dann ist es sehr naheliegend, dass man über den Trainer diskutieren muss. Ich bin eigentlich dagegen, dass man den Trainer immer wieder infrage stellt. Aber der Trainer muss mal wieder das Feld räumen. Und bei GC ist es sowieso so, dass zu viele Trainer in den letzten Jahren durchgereicht wurden.

Ich weiss jetzt nicht genau, was ich noch dazu sagen soll. Aber Marco Schällibaum war sicher derjenige, der auch massgeblich beteiligt war, dass GC in der Super League geblieben ist. Ich erinnere mich gut an die beiden Spiele gegen Thun. Er hatte die Mannschaft unter Kontrolle, konnte der Mannschaft noch das Feuer mitgeben. Und jetzt haben sie die Reissleine gezogen. Ich bin aber gespannt, wie es jetzt weitergeht. Und ich bin sehr gespannt, wen sie als neuen Trainer holen werden. Das ist jetzt das Wichtigste. Wenn du in dieser Negativspirale bist, was für einen Trainertyp holst du jetzt in die Schweizer Liga?

Wenn es nicht läuft, muss der Trainer oft gehen …

Ja klar, man sagt immer wieder: Der Trainer ist schuld, der Trainer muss entlassen werden, man braucht neue Impulse. Aber die Mannschaft hat ja immer noch gelebt eigentlich. Man hat keine Resultate gebracht in den letzten paar Runden, das ist klar. In der Tabelle ist man Zweitletzter, das ist das andere. Aber man zieht hier schon wieder die Reissleine und das gefällt mir nicht. Da spüre ich intern im Verein ein wenig die Nervosität. Und ich bin gespannt, wie die Herren, die Verantwortlichen von GC, das in den Medien noch erklären werden, weshalb sie den Entscheid so getroffen haben. Aber nochmal, für mich ist entscheidend und ganz wichtig, wen sie da jetzt neu an die Seitenlinie stellen.

Wer sollte denn neuer GC-Trainer werden?

Ich habe es sehr positiv empfunden, dass Marco Schällibaum, einer der auch eine GC-Vergangenheit und GC-Blut hat, dass man so einen an der Seitenlinie hatte. Das habe ich sehr gut gefunden. Und ich finde, es muss auch wieder, oder es sollte und wäre von Vorteil, wenn man wieder einen Schweizer Trainer hat. Oder einen Trainer, der den Schweizer Fussball zumindest kennt. (…)

Mir geht natürlich gerade durch den Kopf, dass man einen deutschen Trainer holt. Wenn man weiss, im Verein haben wir zwei wichtige Leute mit Harald Gärtner (Managing Director) und mit Stephan Schwarz (Sportdirektor), dass man da gleich wieder einen Deutschen an die Seitenlinie stellt. Das ist nichts gegen die deutschen Trainer, die sind sicherlich gut. Aber wir Schweizer haben auch sehr gute Trainer. Man hat es ja immer wieder gesagt im Vorfeld, dass man zu den Wurzeln von GC zurückwill. Der Mix, das hinzukriegen, das ist die grosse Kunst. Und da bin ich gespannt, wie sie im Verein handeln werden.

Wie geht es jetzt für Marco Schällibaum weiter?

Bei GC war auch er der, der die Mannschaft oben gehalten hat. Man hat eigentlich GC nach dem ersten Barrage-Spiel gegen Thun im Letzigrund schon abgeschrieben. Aber er hat sie mit einem guten Spiel in Thun oben gehalten.

GC-Retter Schällibaum: «Die Jungs waren heroisch» 31.05.2024

Es ist schade, dass er so früh in dieser Saison schon wieder entlassen wurde. Das ist immer sehr schwierig für einen Trainer. Es gibt sehr viele Trainer, die keinen Job haben. Wenn wir uns anschauen, wie viele Vereine es überhaupt gibt, die einen Profi-Trainer suchen… Das ist natürlich sehr bitter und sehr schwierig.