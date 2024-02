Pascal Zuberbühler über die rote Karte gegen Renato Veiga: «Sehr blöd» Basels Renato Veiga sieht nach einem groben Foul die Rote Karte. Die Experten Pascal Zuberbühler und Christian Schneuwly im blue Sport Studio schätzen die Situation ein. 11.02.2024

Renato Veiga muss nach einem harten Einsteigen gegen Fabian Schubert vom Feld. Es ist der sechste Platzverweis in dieser Saison gegen den FC Basel. Die Experten im blue Sport Studio analysieren die Situation.

Der FC Basel macht sich das Leben gegen St. Gallen einmal mehr selbst schwer. Zum sechsten Mal sieht ein Basler in dieser Saison Rot – das ist alleiniger Super-League-Höchstwert. Kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit ist es Renato Veiga, der für ein hartes Foul gegen Fabian Schubert direkt des Feldes verwiesen wird. «Er nimmt das Risiko in Kauf, dass er den Gegner so trifft. Die Kriterien sind klar. Gefährdung der Gesundheit und der Spieler muss ausgewechselt werden. Die Rote Karte ist für mich absolut richtig und auch unnötig», sagt blue Sport Schiedsrichter-Experte Pascal Erlachner.

46. Minute: Veiga fliegt nach Einsteigen gegen Schubert vom Platz 11.02.2024

Auch die blue Sport Experten im Studio sind sich einig: «Solche Szenen willst du nicht sehen», sagt Christian Schneuwly und fordert, dass ein Umdenken stattfinden muss: «Die Szenen mit offenen Sohlen über dem Knöchel häufen sich.» Pascal Zuberbühler erklärt, weshalb Veiga so aggressiv in den Zweikampf ging: «Er will erst lässig mit dem Aussenrist den Ball spielen und verliert ihn dabei aber. Die Reaktion ist dann doch: ‹Jetzt will ich den Ball zurück.›»

Das sei eine Art und Weise, in welcher solche Situationen entstehen: «So hat er die Rote Karte geholt. Sehr blöd». Veiga sei zwar ein genialer Fussballer, aber das sei natürlich sehr unnötig. Der Portugiese hat aber immerhin Glück, dass sich der FC Basel in Unterzahl sogar noch den Sieg holt. Eine starke Einzelaktion von Thierno Barry sichert dem FCB die drei Punkte.

Die Super League sieht rot

Der Platzverweis von Veiga ist der fünfte in der laufenden Runde – und nicht der Letzte. Denn in der Schlussphase sieht bei Yverdon – Servette Yoan Severin die gelb-rote Karte. Die Genfer beenden das Spiel damit nur mit neun Spielern, in der ersten Halbzeit wurde bereits Enzo Crivelli wegen eines Faustschlages des Feldes verwiesen. So viele Platzverweise in einer Runde gab es in der laufenden Saison noch nicht. Die Übersicht zur farbenfrohen Super-League-Runde.

Yoan Severin (Servette)

Servette-Severin sieht in wenigen Sekunden zwei Mal Gelb 11.02.2024

Enzo Crivelli (Servette)

Enzo Crivelli sieht für Schlag ins Gesicht die rote Karte 11.02.2024

Severin Ottiger (FC Luzern)

82. Minute: Ottiger fliegt mit Gelb-Rot vom Platz 11.02.2024

Nikola Katic (FC Zürich)

26. Minute: «Sackgrobes Foul» – nun fliegt auch FCZ-Katic vom Platz 10.02.2024

Asumah Abubakar (Grasshoppers)