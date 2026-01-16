Zubi: «Sommer zurück zu Basel – das wäre ein wunderbarer Hollywood-Streifen» 15.01.2026

Pascal Zuberbühler erklärt im Gespräch mit blue Sport, wieso die Abschiedsankündigung von Marwin Hitz für den FCB zum Bumerang werden kann und nennt seine heissesten Kandidaten auf dessen Nachfolge.

«Grundsätzlich muss ich Marwin gratulieren für das, was er schon alles in seiner Karriere geleistet hat. Er durfte bei wunderbaren Klubs spielen, beim FC Basel hat er nun auch schon über 100 Spiele gemacht, hat Titel gewonnen und eigentlich alles erreicht, was er erreichen kann», sagt Pascal Zuberbühler über Marwin Hitz, der den FCB im Sommer verlassen wird. Die frühe Ankündigung des Abschieds birge aber auch Risiken.

«Ich finde es speziell. Auf der einen Seite ist es fair. Er wollte nicht, dass die Medien etwas aufgreifen und spekulieren, was passieren wird. Das finde ich gut», sagt der blue Sport Experte. «Auf der anderen Seite könnte es auch einen Bumerang-Effekt haben. Jetzt wird extrem auf ihn geschaut. Wird es irgendwann einen Fehler geben, heisst es, er sei nicht mehr bei der Sache.»

Für den FC Basel beginnt damit ab sofort die Suche nach dem Nachfolger der langjährigen Nummer 1. Und für Zubi ist vor allem eines klar: «Einen ausländischen Goalie würde ich nicht holen. Das wäre ein Armutszeugnis. Wir haben ja die besten Goalies der Welt.» Doch wer kommt für den ehemaligen Nati-Keeper für den Posten im FCB-Tor in Frage? Mit blue Sport nimmt er die heissesten Kandidaten genau unter die Lupe.

Das sagt Zubi zu den Kandidaten auf die Hitz-Nachfolge

Inter Mailand Yann Sommer

«Das wäre natürlich ein wunderbarer Hollywood-Streifen mit einem fantastischen Happy End. Ich könnte es mir gut vorstellen. Ich weiss nicht, ob Yann seine fantastische Karriere im Ausland beenden oder zurück nach Basel kommen will. Das ist eine Entscheidung, die er selbst treffen muss.

In die Schweizer Liga zurückzukommen, ist nicht immer einfach – auch mit der Weltklasse-Qualität, die Sommer mit sich bringt. Die Erwartungshaltung ist hoch, wir können uns erinnern an Xherdan Shaqiri. Bei Yann kann das gleich sein. Der Sommer-Effekt könnte den FC Basel wieder raufpushen, aber die Erwartungshaltung danach ist umso schwieriger. Ich würde Yann gerne zurück in der Super League sehen und ihn als blue Experte analysieren. Das wäre ein wunderbares Märchen.»

Gladbach Jonas Omlin

«Ein Goalie mit unglaublich viel und grosser Qualität. Schade, dass er bei Gladbach leider ins zweite Glied zurückgerutscht ist. Ich hoffe er kommt wieder zurück. Weil was er drauf hat, ist enorm. Nur war er in letzter Zeit etwas viel verletzt.

Auch bei ihm wäre die Erwartungshaltung hoch. Die Fans wollen Omlin wieder in der Form, in der er den FCB einst verlassen hat. Doch der Körper verändert sich, man wird älter. Ob es eine Möglichkeit ist, ihn zurückzuholen, wenn er verletzungsanfällig ist, dahinter setze ich mal ein Fragezeichen.»

FC Luzern Pascal Loretz

«In der ersten Saison beim FC Luzern hat er unglaublich gespielt. Jetzt hat er eine etwas schwierigere Situation durchzumachen. Aber das sind genau die wichtigen Momente, die du als Sportler durchmachen musst. Wenn du daraus die richtigen Schlüsse ziehst, machst du den nächsten Schritt. Dass er ein guter Goalie ist, darüber müssen wir nicht diskutieren. Das hat er bewiesen. Aber ich würde Loretz eher noch bei Luzern durchstarten sehen, bevor er mit dem FC Basel in Kontakt kommt.»

GC Justin Hammel

«Er hat einen enormen Schritt gemacht, auch dank Jörg Stiel (GC-Goalietrainer). Hammel ist ein ruhiger Goalie, aber auf dem Platz kann er zubeissen, wenn es darauf ankommt. Das hat er bei GC gezeigt. Er ist schon lange dabei und es wäre für ihn gut, einen Wechsel zu machen. Ob zum FC Basel oder ins Ausland – ich würde ihn gerne in einer Liga im Ausland sehen.»

FC Sion Anthony Racioppi

«Für mich wurde er bei YB zu hart kritisiert. Nachdem sich YB wieder für David von Ballmoos entschieden hatte, ging er ins Ausland. Bei Köln und Leeds hat es aber nicht geklappt. Danach machte er den Schritt zurück und wechselte zu Sion. Das zeigt für mich Qualität. Das zeigt, dass er Biss hat und allen zeigen will, dass er in Bern nicht richtig behandelt wurde. Wenn Basel einen Goalie will, der hungrig ist, dann ist Racioppi für mich ein absoluter Kandidat für den FCB.»

FC St. Gallen Lawrence Ati Zigi

«Zigi ist das absolute Aushängeschild des FC St. Gallen. Da gibt es irgendwann noch eine Statue beim Kybunpark. Wir wissen auch, dass Zigi in der Berateragentur von David Degens Bruder Philippe ist. Er ist ein Goalie, der Show macht und Leben in die Bude bringt. Ob der FC St. Gallen zulassen würde, dass er zum FC Basel wechselt, kann ich mir nicht vorstellen. Oder jetzt, wo ich es so erzähle: Man könnte auch einen Tausch machen. Hitz geht zu St. Gallen und Zigi geht zu Basel. Das ist aber eine riesige Spekulation.»

Young Boys Marvin Keller

«Er ist für mich ein Goalie, der genau zum FC Basel gepasst hätte. Als er noch in Winterthur war, hätte der FCB zugreifen müssen. YB hat es clever gemacht und ihn zurückgeholt. Aber Keller ist für mich der Goalie für den FC Basel für die nächsten paar Jahre. Danach könnte man ihn teuer verkaufen, wenn er mal den Schritt ins Ausland machen würde.»

FC Lorient Yvon Mvogo

«Ich kenne ihn, ich konnte mit ihm bei YB kurz zusammenarbeiten. Er ist ein Typ, der in einer ausländischen Liga bleiben will. Aber das wäre eine elegante Persönlichkeit, kennt den Schweizer Fussball. Aber er ist bei Lorient, gut untergebracht und er spielt dort auch.»

Das sind Zubis Favoriten