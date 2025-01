Zubi über die Degen-Zwillinge: «Es hat in Basel damals jeden Tag geknallt» 09.01.2025

Pascal Zuberbühler erinnert sich im Fussball-Talk Heimspiel an die gemeinsamen FCB-Zeiten mit den Degen-Zwillingen und verrät, dass es zwischen den beiden Brüdern immer wieder gekracht hat.

Luca Betschart Linus Hämmerli

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Fussball-Talk Heimspiel spricht FCB-Präsident David Degen über seine enge Beziehung zu Zwillingsbruder Philipp. Das habe allerdings Vor- und Nachteile.

«Du hast auch intensive, harte Diskussionen, die auch im Streit landen», erklärt Degen und versichert: «Mittlerweile ist der Streit sehr begrenzt.»

Das war zu Zeiten beim FC Basel noch anders, wie Pascal Zuberbühler aus Erfahrung weiss: «Ich musste die beiden Hitzköpfe jeden Tag auseinanderziehen.» Mehr anzeigen

David und Philipp Degen sind schon immer ein unzertrennliches Duo. Auch heutzutage haben die eineiigen Zwillinge im Normalfall täglichen Kontakt und pflegen ein sehr enges Verhältnis.

«Die Bindung ist so stark, dass gar niemand richtig an uns rankommt. Natürlich haben wir auf unsere Schwester geschaut, aber Philipp und ich leben in unserer eigenen Welt, in der wir alles teilen und austauschen», erklärt David Degen im Fussball-Talk Heimspiel.

Die enge Beziehung bringe allerdings Vor- und Nachteile mit sich.

Hitzköpfe beim FCB

Das ist in der Vergangenheit nicht immer so. So erinnert sich Pascal Zuberbühler an die gemeinsamen Zeiten mit den Brüdern beim FC Basel. «Tagtäglich waren sie laut miteinander», erzählt Zubi. «Es hat dazumal in Basel jeden Tag gekracht. Ich musste die beiden Hitzköpfe jeden Tag auseinanderziehen. Es gab keinen Tag, an dem sie einander nicht zusammengestaucht haben – auf dem Trainingsplatz, in der Garderobe, beim Parkieren. Das war unglaublich.»

Unter dem Strich sind die Streitereien aber halb so wild, wie Degen lachend erklärt: «Das ist eine Welt, die viele nicht verstehen können, die ist zwischen mir und meinem Bruder.»

