Zubi und Celestini fordern: «Dominik Schmid gehört in die Nationalmannschaft» 27.05.2025

Basel-Coach Fabio Celestini kritisierte seinen Schützling Dominik Schmid nach einer dürftigen Leistung öffentlich. Im Fussball-Talk «Heimspiel» analysiert blue Sport Experte Pascal Zuberbühler die Massnahme. Sowohl der FCB-Trainer als auch Zubi fordern den Linksverteidiger in der Nati.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der Rückrunde übernahm Xherdan Shaqiri beim FC Basel das Captain-Amt von Dominik Schmid.

Gleich im ersten Spiel nach der Degradierung zeigte Schmid eine schwache Leistung – und FCB-Coach Celestini übte öffentlich Kritik an seinem Linksverteidiger.

Schmid reagierte beeindruckend auf die Schelte und wurde in der Folge zu einer Schlüsselfigur beim Meistertitel des FC Basel.

Für Celestini und blue Sport Experte Pascal Zuberbühler gehört Schmid in die Schweizer Nationalmannschaft, wie sie im Fussball-Talk Heimspiel betonen. Mehr anzeigen

Rückblende: In der Winterpause führt der FC Lugano die Tabelle in der Super League mit 31 Punkten an. Je einen Zähler weniger haben Basel und Lausanne, Luzern und Servette weisen je zwei Punkte Rückstand auf.

Der FCB geht dabei mit einem neuen Captain ins neue Jahr. Xherdan Shaqiri übernimmt die Binde von Taulant Xhaka beziehungsweise seinem Stellvertreter Dominik Schmid.

Gleich in der ersten Partie der Rückrunde kommt es in Lugano zum Spitzenkampf. Im Tessin zieht der in der Hinrunde so zuverlässige Schmid einen schwachen Tag ein und wird zur Pause rot gefährdet ausgewechselt. «Ich erwarte ein bisschen mehr von Dominik, einem 27-Jährigen», moniert nach dem 2:2-Remis FCB-Coach Fabio Celestini bei blue Sport.

Celestini erklärt Schmids Auswechslung: «Das war sehr knapp an einer Roten Karte» 19.01.2025

Zubi: «Hat Schmid rausgepickt»

«Man sieht selten, dass ein Trainer öffentlich einen Spieler angeht. Aber er hat dich da rausgepickt», erinnert sich Zubi im Fussball-Talk Heimspiel und ergänzt: «Er hätte auch andere Spieler kritisieren können in diesem Spiel.»

Der blue Sport Experte vermutet, das sei eine bewusste Massnahme von Celestini gewesen. «Es gibt Trainer, die üben auch bewusst öffentliche Kritik, um den Spieler da zu kitzeln.» Zubi weiter: «Du hast gewusst, was du machst, weil du ihn ja sehr gut kennst.»

In der Tat spielte Schmid bereits 2018 unter Celestini, damals noch bei Lausanne-Sport. «Ich vertraue Dome. Das zeigt sich nicht darin, ob ich ihm die Binde gebe oder nicht. Sondern weil er jedes Spiel spielt», betonte Celestini bei seiner Kritik.

Nach Kritik den nächsten Schritt gemacht

Die Reaktion von Schmid nach der Schelte seines Vorgesetzten ist danach vorbildlich. Im nächsten Spiel schiesst der Linksverteidiger ein Tor und liefert eine Vorlage. Schmid behält seine Form und ist ein entscheidendes Puzzlestück auf dem Weg zum Meistertitel.

«Von diesem Moment an bist du gewachsen», blickt Zubi auf die Celestini-Kritik zurück. Nach dem bewussten Anstupsen des Romands habe der 27-Jährige «den nächsten Schritt» gemacht. «Du bist so ein wichtiger Spieler für den FC Basel.»

Zubis Fazit: «Für mich ist es eigentlich unverständlich, dass Schmid nicht in der Nationalmannschaft ist.» Schmid wurde zwar schon von Nati-Coach Murat Yakin nominiert, zu einem Einsatz reichte es ihm aber noch nicht. Wenn es nach Celestini geht, gehört Schmid jeweils zwingend ins Aufgebot. «Wenn er seine Qualität abruft und auf seinem Niveau bleibt, ist er für mich ein Nationalspieler», findet der 49-Jährige.

Schmid: «Shaqiri kann nicht überall hingehen ohne Kapuze und Kappe» 27.05.2025

