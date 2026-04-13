  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Am Trainer liegt es definitiv nicht» Zubi und Mehmedi streuen Salz in die offene YB-Wunde

Patrick Lämmle

13.4.2026

Zubi: «Das ist eine absolut schlechte Saison von YB»

Zubi: «Das ist eine absolut schlechte Saison von YB»

12.04.2026

YB kommt gegen Servette nicht über ein 1:1 hinaus. Immer mehr zeichnet sich ab, dass die Berner in der kommenden Saison wohl nicht europäisch vertreten sein werden. Von den blue Sport Experten hagelt es Kritik.

Patrick Lämmle

13.04.2026, 06:40

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • YB kommt gegen Servette nicht über ein 1:1 hinaus.
  • blue Sport Experte Zubi spricht von einer «absolut schlechten Saison» und kann sich nicht vorstellen, dass YB kommende Saison europäisch spielen wird.
  • Auch Experten-Kollege Admir Mehmedi kann sich die schwachen Auftritte von YB nicht erklären. Nur so viel ist für ihn klar: «Am Trainer liegt es definitiv nicht».
Mehr anzeigen

Nach 33 Runden hat YB 48 Punkte auf dem Konto. Nur in den Saisons 2004/05 (46 Punkte) und 2012/13 (42) waren es zum gleichen Zeitpunkt noch weniger. 2011/12 hatte YB wie heuer 48 Punkte auf dem Konto.

Zwar haben die Berner die letzten vier Spiele nicht verloren, zuletzt aber auch drei Mal in Folge nur Remis gespielt. Und so kommt es, dass YB in der Tabelle nur Platz 6 belegt und ein Europa-Cup-Platz in immer weitere Ferne rückt. blue Sport Experte Zubi sagt: «Ich kann mir nicht vorstellen, dass YB da nochmals rankommt.» Dafür seien die Teams vor YB zu stark.

«Am Trainer liegt es definitiv nicht»

Zubi lässt durchblicken, dass er immer mal wieder via Social Media oder auch per Telefon kritisiert wird, weil er mit YB zu hart ins Gericht gehe. Aber YB sei eben «eigentlich ein Vorzeigeklub in der Schweizer Liga», deshalb sei die Kritik an den Bernern berechtigt: «Das ist sicher eine absolut schlechte Saison von YB. Vom ersten Spieltag an bis jetzt.» Daraus müsse man lernen. «Ich bin gespannt, wie sie es auf die neue Saison hin machen», so Zubi.

Auch Admir Mehmedi kann sich die Leistungen von YB nicht wirklich erklären. Im Studio von blue Sport Studio sagt er: «Das gewisse Etwas fehlt irgendwie. Ist es Verunsicherung? Ist es zuviel Druck? Ich weiss es nicht! Aber irgendetwas fehlt, denn diese Mannschaft, diese Spieler, dieses Kader, da muss mehr herausschauen.» YB habe genug Qualität im Kader, um in der Super League zwei konkurrenzfähige Teams zu stellen, ist er überzeugt.

Etwas ist für Mehmedi aber klar: «Am Trainer liegt es definitiv nicht. Weil sie haben es mit Rahmen versucht, sie haben es mit Contini versucht und jetzt mit Gerry Seoane.» In erster Linie seien es die Spieler, die sich hinterfragen müssten.

Mehmedi: «Am Trainer liegt es definitiv nicht»

Mehmedi: «Am Trainer liegt es definitiv nicht»

12.04.2026

Stimmen aus dem YB-Lager und die Highlights des Spiels

Lauper: «Müssen uns an der eigenen Nase nehmen»

Lauper: «Müssen uns an der eigenen Nase nehmen»

12.04.2026

Benito: «Müssten das Spiel gewinnen»

Benito: «Müssten das Spiel gewinnen»

12.04.2026

YB – Servette 1:1

YB – Servette 1:1

Super League | 33. Runde | Saison 25/26

12.04.2026

Meistgelesen

Orban abgewählt: Magyars Traumsieg in Ungarn verändert Gleichungen in Europa
Er folgte der App und wurde gebüsst – verliert die SBB ihr gutes Image?
«Schrecklich»: Trump attackiert Papst Leo in beispiellosem Akt
Senkrechtstarter hält Ungarn in Bann – wer ist Peter Magyar?
Präsidentensohn Barron Trump startet Getränke-Start-up – und wird kritisiert

Fussball-News

Zubi kontert Luzern-Trainer. Frick: «Der Schiedsrichter wartet richtig darauf, dass er einen Penalty pfeifen kann»

Zubi kontert Luzern-TrainerFrick: «Der Schiedsrichter wartet richtig darauf, dass er einen Penalty pfeifen kann»

Inter auf Meisterkurs. Sommer und Akanji feiern Spektakel-Sieg gegen Como

Inter auf MeisterkursSommer und Akanji feiern Spektakel-Sieg gegen Como

Serie A. Freuler schiesst Bologna zum Sieg – Parma bremst Napoli aus

Serie AFreuler schiesst Bologna zum Sieg – Parma bremst Napoli aus

Remis gegen Servette. YB lässt im Kampf um Europa wichtige Punkte liegen

Remis gegen ServetteYB lässt im Kampf um Europa wichtige Punkte liegen

Wildes Spiel. Doppelpacker Baldé rettet St. Gallen einen Punkt in Luzern

Wildes SpielDoppelpacker Baldé rettet St. Gallen einen Punkt in Luzern