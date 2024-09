Labinot Bajrami wird von Zürich an Winterthur ausgeliehen Keystone

Nach dem Eklat im Cupspiel in Zug wird Zürichs Labinot Bajrami ausgeliehen. Der 19-jährige Stürmer wechselt für den Rest der Saison zum Ligakonkurrenten Winterthur.

Trainer Ricardo Moniz hatte Bajrami gegen Zug 94 nur 18 Minuten nach seiner Einwechslung wieder vom Platz genommen. Zuvor soll ihn der Stürmer nach einer Anweisung angeschnauzt haben. Während Bajrami wütend in die Kabine ging, war sein Vater auf der Tribüne ausser sich und warf einen Regenschirm nach Moniz.

Nach diesem Vorfall wurde Bajrami in die U21 versetzt und sein Vater mit einem Stadionverbot belegt. Moniz deutete an, dass Bajrami unter ihm keine Zukunft in der Mannschaft habe.

