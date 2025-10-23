Zuffi über Rahmen: «Er wird die Mannschaft wieder in die richtige Spur bringen» Der FC Winterthur holt Patrick Rahmen als Nachfolger des am Montag freigestellten Uli Forte. Luca Zuffi erläutert im Interview mit blue Sport, warum man trotz Krise optimistisch sein darf. 22.10.2025

Die erste Trainingseinheit hat der neue Winterhur-Trainer Patrick Rahmen hinter sich. Dabei hat der 56-jährige Basler auch einige altbekannte Gesichter angetroffen. Luca Zuffi spielte bereits in der Saison 2020/21 beim FC Basel unter ihm, auch in der Spielzeit 2023/24 – die der FCW sensationell auf dem 6. Rang abschloss – war Rahmen sein Vorgesetzter.

In der Saison 2023/24 trainierte der 56-jährige Basler den FCW bereits und erreichte sensationell die Finalrunde. Die Saison schloss die Mannschaft von Rahmen auf dem 6. Platz ab. Dann lockte ihn YB – wo Rahmen aber glücklos blieb.

«Wir freuen uns auf die kommenden Wochen. Es wird sicher nicht einfach sein, weil es mitten in der Saison ist, alles einzustudieren, was er sich vornimmt für die Mannschaft», meint Zuffi im Interview mit blue Sport. Es werde ein paar Wochen brauchen. «Aber wir werden eine gute Zeit haben, davon bin ich überzeugt. Er wird die Mannschaft wieder in die richtige Spur bringen. Wir als Mannschaft werden alles dafür tun», betont der Routinier.

Das Team habe sich aber verändert. Etwa sechs, sieben Spieler dürften es noch sein, die Rahmen aus seiner letzten FCW-Zeit kennt, schätzt Zuffi. «Es ist eine neue Mannschaft, eine schwierige Situation, aus der wir herauskommen müssen. Aber er wird seinen Weg finden, mit uns zusammen.» Das Rezept aus Zuffis Sicht? «Das Positive wieder reinbringen, probieren zu agieren und nicht zu reagieren. Und einfach wieder Freude auf dem Platz haben und als Team zusammenstehen.»

Die Trainer des FC Winterthur seit 2000 Patrick Rahmen – 22. Oktober 2025 bis ?

Uli Forte – 24. Dezember 2024 - 20. Oktober 2025

Ognjen Zaric – 1. Juli 2024 - 17. Dezember 2024

Patrick Rahmen – 1. Juli 2023 - 25. Mai 2024

Bruno Berner – 1. Juli 2022 - 30. Juni 2022

Alex Frei – 20. Dezember 2021 - 30. Juni 2022

Ralf Loose – 1. Juli 2018 - 8. Dezember 2021

Livio Bordoli – 3. Januar 2018 - 30. Juni 2018

Umberto Romano – 15. Februar 2017 - 3. Januar 2018

Sven Christ – 1. Juli 2016 bis 14. Februar 2017

Jürgen Seeberger – 9. Juli 2014 bis 26. November 2015

Boro Kuzmanovic – 1. Juli 2009 - 8. Juli 2014

Mathias Walther – 1. Juli 2004 - 30. Juni 2009

Gianni Dellacasa – 1. Juli 2003 - 30. Juni 2004

Ivan Kortischan – 1. Januar 2002 - 30. Juni 2002

Urs Schönenberger – 1. Juli 2001 - 31. Dezember 2001

Walter Grüter – 1. Januar 2001 - 30. Juni 2001

Martin Rueda – 1. Juli 2000 - 31. Dezember 200



Interimslösungen nicht aufgeführt Mehr anzeigen