  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Super League Zwei Nachholspiele vor dem eigentlichen Neustart

SDA

14.1.2026 - 05:00

Für Winterthurs Trainer Patrick Rahmen geht es in Sitten darum, den Rückstand auf die rettenden Plätze noch vor dem Start in die Rückrunde zu verkleinern
Für Winterthurs Trainer Patrick Rahmen geht es in Sitten darum, den Rückstand auf die rettenden Plätze noch vor dem Start in die Rückrunde zu verkleinern
Keystone

Das neue Jahr beginnt in der Super League mit zwei Nachholspielen. Am Mittwoch stehen sich Servette und Lausanne-Sport sowie Sion und Winterthur gegenüber.

Keystone-SDA

14.01.2026, 05:00

14.01.2026, 07:15

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am Mittwoch werden zwei Super-League-Spiele nachgeholt.
  • Servette gegen Lausanne ist live im Free-TV auf blue Zoom zu sehen.
  • Die Partie zwischen Sion und Winterthur gibts auf blue Sport.
Mehr anzeigen

Für alle vier Teams ist es eine gute Gelegenheit, ihre Ausgangslage vor dem Start in die Rückrunde am Wochenende zu verbessern. Am nötigsten hat das der FC Winterthur. Das Schlusslicht könnte mit einem Sieg bis auf vier Punkte an die Grasshoppers herankommen.

Die Statistik spricht nicht für den FCW. Er gewann bislang in dieser Saison nur eine von neun Auswärtspartien, während Gegner Sion in den letzten vier Heimspielen zehn Punkte holte. Mit einem weiteren Sieg könnten die Walliser auf den 5. Platz vorstossen und sich im Rennen um den Einzug in die Meisterrunde eine Reserve von sechs Punkten anlegen.

FC Sion - FC Winterthur
FC Sion - FC Winterthur

Mi 14.01. 19:55 - 22:55 ∙ blue Sport Live ∙ FC Sion - FC Winterthur

Mit tv.blue.ch mieten

Léman-Derby im Free-TV auf blue Zoom

Servette und Lausanne stehen beide unter Druck. Vor allem der letztjährige Zweite Servette enttäuschte im letzten Halbjahr schwer. Auch der früh in der Saison vollzogene Trainerwechsel zu Jocelyn Gourvennec brachte keine positive Veränderung. Das ebenfalls unter dem Strich klassierte Lausanne sorgte immerhin für einige Höhepunkte, unter anderem in der Conference League. Der Abstand zu den Top 6 ist mit derzeit sieben respektive sechs Punkten für beide gross.

Wettbewerb. Sei dabei an der VIP Champions Night von blue Sport

WettbewerbSei dabei an der VIP Champions Night von blue Sport

Die beiden Spiele waren im letzten Jahr verschoben worden. Sion – Winterthur konnte in der letzten Runde vor Weihnachten wegen acht kranken Spielern bei den Zürchern nicht stattfinden, während Servette – Lausanne, ein Spiel der 18. Runde, nach der Lausanner Qualifikation für die Conference League neu angesetzt werden musste.

Servette FC - FC Lausanne-Sport
Servette FC - FC Lausanne-Sport

Mi 14.01. 20:00 - 22:45 ∙ blue Zoom D ∙ 165 Min

Mit tv.blue.ch aufnehmen

Meistgelesen

Darum geht Trumps grosser Plan mit Venezuelas Öl nicht auf
Zürcher Traditionslokal schliesst nach fast 30 Jahren für immer
Renitente Touristen ignorieren Eis-Warnungen am Caumasee – Gemeinde schlägt Alarm

Videos aus dem Ressort

Guardiola: «Schiri-Boss Webb wird mich anrufen, um mir das zu erklären»

Guardiola: «Schiri-Boss Webb wird mich anrufen, um mir das zu erklären»

Pep Guardiola zeigt sich im Bezug auf jüngste Schiedsrichter- und VAR-Entscheidungen im englischen Fussball von seiner sarkastischen Seite.

14.01.2026

Sei dabei an der VIP Champions Night von blue Sport

Sei dabei an der VIP Champions Night von blue Sport

Hast du Lust auf einen einzigartigen Fussballabend in unseren blue Sport TV-Studios? Melde dich jetzt an unter www.bluenews.ch/vip

13.01.2026

Brillanter Roman Josi schiesst die Predators zum Sieg

Brillanter Roman Josi schiesst die Predators zum Sieg

14.01.2026

Guardiola: «Schiri-Boss Webb wird mich anrufen, um mir das zu erklären»

Guardiola: «Schiri-Boss Webb wird mich anrufen, um mir das zu erklären»

Sei dabei an der VIP Champions Night von blue Sport

Sei dabei an der VIP Champions Night von blue Sport

Brillanter Roman Josi schiesst die Predators zum Sieg

Brillanter Roman Josi schiesst die Predators zum Sieg

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Wie im Mafia-Film. Scharfschütze erschiesst Ex-Fussballboss an Beerdigung seiner Mutter

Wie im Mafia-FilmScharfschütze erschiesst Ex-Fussballboss an Beerdigung seiner Mutter

Titelverteidiger überraschend out. Paris Saint-Germain verliert im Cup gegen den Paris FC

Titelverteidiger überraschend outParis Saint-Germain verliert im Cup gegen den Paris FC

Mehr als 150 Millionen Billett-Anfragen. WM-Fans müssen schnell sein: Drittes Ticket-Fenster schliesst in Kürze

Mehr als 150 Millionen Billett-AnfragenWM-Fans müssen schnell sein: Drittes Ticket-Fenster schliesst in Kürze