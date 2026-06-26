Das neu formierte Team um Alina Pätz spielt künftig für den Curling Club Trois-Chêne/Genève, wie der Westschweizer Klub mitteilt. Zuvor war die Equipe jahrelang für den CC Aarau im Einsatz.

Alina Pätz und ihr Team sehen ihre Zukunft in Genf

Nach dem Rücktritt der langjährigen Skip Silvana Tirinzoni, die 2026 nach viermal WM-Gold noch Olympia-Silber gewann, übernahm Alina Pätz die Führung der Formation und integrierte zwei neue Curlerinnen.

Mit dem Neuanfang wechselt das Quartett mit Alina Pätz, Selina Witschonke, Stefanie Berset und Renée Frigo in die Westschweiz und will dort Synergien nutzen. Im Genfer Klub ist auch das Männer-Team um Yannick Schwaller beheimatet, das nach Olympia-Bronze 2026 mit Yannick Schwaller, Benoît Schwarz-van Berkel, Sven Michel und Pablo Lachat-Couchepin in gleicher Formation weitermacht.

Das Frauen-Team um Xenia Schwaller, das im vergangenen März überraschend WM-Gold gewann, spielt hingegen für die Grasshoppers.