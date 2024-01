Kann es kaum fassen: Mirra Andrejewa liess der Weltnummer 6 Ons Jabeur mit einer fast perfekten Leistung keine Chance Keystone

Mirra Andrejewa gilt als das Supertalent im Frauentennis – und gibt am Australian Open eine eindrückliche Kostprobe ihres Potenzials ab. Die wichtigsten Fakten des 4. Turniertages.

In weniger als einer Stunde fegte die 16-jährige Russin Mirra Andrejewa (WTA 47) die Weltnummer 6 Ons Jabeur vom Platz. Gerade mal zwei Games überliess sie der dreifachen Grand-Slam-Finalistin. Ihren kometenhaften Aufstieg startete Andrejewa im letzten Frühling in der Schweiz mit zwei Siegen bei ITF-Turnieren. Dann erreichte sie als Qualifikantin am French Open die 3. Runde und in Wimbledon den Achtelfinal. Vor einem Jahr war sie noch die Nummer 292, nach ihrem ersten Australian Open wird sie mindestens in die Top 35 vorstossen. Mindestens, denn nach dieser Vorstellung wird sie auch in der 3.. Runde gegen Landsfrau Kamila Rachimowa (WTA 90) oder die Französin Diane Parry (WTA 72) die Favoritin sein.

