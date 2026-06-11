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Tennis 20 Prozent mehr Preisgeld in Wimbledon

SDA

11.6.2026 - 14:16

Geldregen für die Tennisprofis: In Wimbledon bekommen sie in diesem Jahr insgesamt rund 68,5 Mio. Franken Preisgeld
Geldregen für die Tennisprofis: In Wimbledon bekommen sie in diesem Jahr insgesamt rund 68,5 Mio. Franken Preisgeld
Keystone

Beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon gibt es in diesem Jahr gesamthaft 64,2 Millionen Pfund (rund 68,5 Mio. Franken) Preisgeld.

Keystone-SDA

11.06.2026, 14:16

Das sind 20 Prozent mehr als noch 2025, der grösste Anstieg in der Geschichte des Rasenspektakels.

Noch etwas stärker (+21 Prozent) erhöht wurde das Preisgeld für die Erstrunden-Verliererinnen und -Verlierer. Sie erhalten neu umgerechnet rund 85'000 Franken. Die beiden Sieger kassieren je gut 3,8 Mio. Franken.

Das Turnier im Südwesten Londons beginnt am 29. Juni und endet am 12. Juli.

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