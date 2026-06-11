Beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon gibt es in diesem Jahr gesamthaft 64,2 Millionen Pfund (rund 68,5 Mio. Franken) Preisgeld.
Das sind 20 Prozent mehr als noch 2025, der grösste Anstieg in der Geschichte des Rasenspektakels.
Noch etwas stärker (+21 Prozent) erhöht wurde das Preisgeld für die Erstrunden-Verliererinnen und -Verlierer. Sie erhalten neu umgerechnet rund 85'000 Franken. Die beiden Sieger kassieren je gut 3,8 Mio. Franken.
Das Turnier im Südwesten Londons beginnt am 29. Juni und endet am 12. Juli.