Geldregen für die Tennisprofis: In Wimbledon bekommen sie in diesem Jahr insgesamt rund 68,5 Mio. Franken Preisgeld Keystone

Beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon gibt es in diesem Jahr gesamthaft 64,2 Millionen Pfund (rund 68,5 Mio. Franken) Preisgeld.

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Das sind 20 Prozent mehr als noch 2025, der grösste Anstieg in der Geschichte des Rasenspektakels.

Noch etwas stärker (+21 Prozent) erhöht wurde das Preisgeld für die Erstrunden-Verliererinnen und -Verlierer. Sie erhalten neu umgerechnet rund 85'000 Franken. Die beiden Sieger kassieren je gut 3,8 Mio. Franken.

Das Turnier im Südwesten Londons beginnt am 29. Juni und endet am 12. Juli.