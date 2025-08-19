  1. Privatkunden
24. Turniersieg Iga Swiatek triumphiert in Cincinnati ohne Satzverlust

SDA

19.8.2025 - 07:23

Iga Swiatek kommt eine knappe Woche vor dem Start des US Opens zu einer weiteren bedeutenden Trophäe
Iga Swiatek kommt eine knappe Woche vor dem Start des US Opens zu einer weiteren bedeutenden Trophäe
Keystone

Iga Swiatek gewinnt zum ersten Mal das WTA-1000-Turnier von Cincinnati. Die Polin schlägt im Final die Italienerin Jasmine Paolini 7:5, 6:4.

Keystone-SDA

19.08.2025, 07:23

19.08.2025, 07:32

Swiatek musste auf dem Weg zu ihrem 24. Turniersieg keinen einzigen Satz abgeben. Im Final gegen die Weltranglisten-Achte Paolini geriet sie zwar 0:3 in Rückstand, korrigierte den Fehlstart aber mit fünf gewonnenen Games in Folge. Den 6. Sieg im 6. Match gegen Paolini machte Swiatek nach 109 Minuten mit einem Ass perfekt.

Durch den zweiten grossen Titel innerhalb weniger Wochen nach jenem in Wimbledon, der auf eine über einjährige Durststrecke auf der WTA-Tour folgte, stösst Swiatek in der nächsten Weltrangliste wieder auf Platz 2 vor. Im Rennen um die meisten Titel auf WTA-1000-Stufe liegt sie mit nunmehr elf nur noch zwei Trophäen hinter Rekordhalterin Serena Williams (13).

Weiter geht es für Swiatek im Einzel beim am Sonntag beginnenden US Open. Das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres konnte sie 2022 für sich entscheiden.

