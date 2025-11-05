Venus Williams will auch 2026 professionell Tennis spielen Keystone

Auch mit 45 Jahren plant Venus Williams für die kommende Tennis-Saison. Die Amerikanerin werde im Januar am WTA-Turnier im neuseeländischen Auckland antreten, teilen die Organisatoren mit.

Das Turnier dient vielen Spielerinnen als Vorbereitung auf das Australian Open. Ob die siebenmalige Grand-Slam-Turniersiegerin auch in Melbourne dabei sein wird, ist aber offen. Williams war im Sommer nach einer rund 16-monatigen Turnierpause auf die WTA Tour zurückgekehrt.

Nach Teilnahmen in Washington und Cincinnati hatte sie am US Open für Aufsehen gesorgt, war aber in der ersten Runde ausgeschieden. Damals hatte sie ihre Zukunftspläne offen gelassen und über Zweifel gesprochen, ob sie fürs Tennis noch weite Reisen auf sich nehmen wolle.