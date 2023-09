Viktorija Golubic war nahe am nächsten Sieg dran Keystone

Viktorija Golubic verliert gegen Rebeka Masarova in drei Sätzen und verpasst beim Turnier in Guangzhou den Einzug in die Viertelfinals. Die Schweizerin vergibt fünf Matchbälle.

Es ist eine ärgerliche Niederlage für die Zürcherin, die vor knapp zwei Wochen beim ITF-Turnier in Tokio ihre gute Form hatte unter Beweis stellen können, die sie nun auch in China durch die Qualifikation und in die 2. Runde trug.

Im dritten Satz besass Golubic (WTA 106) nicht weniger als drei Chancen, die Partie zu beenden. Die 30-Jährige vermochte aber keinen ihrer Matchbälle zu nutzen, nachdem sie sich nach dem verlorenen Startsatz (1:6) deutlich hatte steigern können. Vielmehr musste Golubic mit ansehen, wie ihre um 42 Ränge besser klassierte Gegnerin zurück in die Partie fand. Masarova, die gebürtige Baslerin, die seit ihrem Nationenwechsel 2018 für Spanien, das Heimatland ihrer Mutter, antritt, nahm der Schweizerin im letztmöglichen Moment den Aufschlag ab und rettete sich ins Tiebreak.

In diesem besass Golubic zwei weitere Möglichkeiten, die Partie zu beenden, eine davon bei eigenem Service. Auch diese blieben jedoch ungenutzt, sodass die 24-jährige Masarova nach knapp zweieinhalb Stunden jubeln konnte.

Damit hat Golubic die Chance verpasst, zum zweiten Mal in den letzten zwölf Monaten nach Nottingham im Juni in die Viertelfinals eines WTA-Turniers einzuziehen.

