Viktorija Golubic holt zum Schlag mit der Rückhand aus. (Archivaufnahme) Keystone

Viktorija Golubic scheidet beim WTA-250-Turnier in Cleveland gegen die topgesetzte Beatriz Haddad Maia aus Brasilien auf ärgerliche Weise aus. Die Nummer 23 der Weltrangliste siegt 6:3, 7:5.

SDA

Mit Blick auf das US Open konnte die Schweizerin in Ohio nur bedingt Selbstvertrauen tanken: Sie gewann zwar in der Qualifikation zwei Partien, aber im Spiel gegen die Brasilianerin liess sie die grosse Chance auf einen Entscheidungssatz ungenutzt. Die Zürcherin führte 5:0, ehe sie sieben Games in Serie kassierte und sechs Satzbälle vergab.

Viktorija Golubic (WTA 74) steht beim US Open im Hauptfeld. Vor Jahresfrist war sie in New York in der Qualifikation ausgeschieden.

