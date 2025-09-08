  1. Privatkunden
US-Open-Champion Alcaraz: «Das war mein bislang bestes Turnier»

SDA

8.9.2025 - 10:20

Carlos Alcaraz fehlt in seiner Grand-Slam-Sammlung jetzt bloss noch das Australian Open
Carlos Alcaraz fehlt in seiner Grand-Slam-Sammlung jetzt bloss noch das Australian Open
Keystone

Der Spanier Carlos Alcaraz (22) gewinnt das US Open, schlägt im Final die Weltnummer 1 Jannik Sinner, wird selber wieder die Nummer 1 und sagt, er habe noch nie besser gespielt.

Keystone-SDA

08.09.2025, 10:20

08.09.2025, 10:41

Im Interview mit den Medien blickte Carlos Alcaraz auf die knapp zwei Monate seit dem verlorenen Wimbledon-Final zurück. Er erklärt dabei, wie es ihm gelungen ist, gegen Jannik Sinner das Steuer herumzureissen.

Carlos Alcaraz, Sie sind mit dem Gewinn des US Open wieder die Nummer 1 der Welt. Was bedeutet das Ihnen?

Das ist grossartig. Es ist eines der Hauptziele, die ich mir zu Beginn der Saison gesetzt habe – so schnell wie möglich wieder die Nummer 1 der Welt werden oder das Jahr als Nummer 1 beenden. Das zu schaffen, ist ein Traum. Und es an dem Tag zu schaffen, an dem ich ein weiteres Grand-Slam-Turnier gewinne, ist ein noch viel besseres Gefühl. Das ist alles, worauf ich hinarbeite.

Jannik Sinner meinte hinterher, er habe zu «vorhersehbar» gespielt.

Ich würde nicht sagen, dass er berechenbar war. Aber ich kenne ihn gut. Ich habe so viele Partien gegen ihn gespielt. Er sagte, er schaue sich meine Spiele an, um mein Spiel zu studieren. Ich mache das auch. Ich schaue mir viele seiner Spiele an, weil ich es liebe, ihn spielen zu sehen. Und weil ich es liebe zu studieren, wie er spielt, wie er sich fühlt. Ich kenne seinen Stil. Ich weiss, was er tun wird oder was die Hauptwaffen in seinem Spiel sind. Aber selbst wenn er sich berechenbar fühlt, ist es sehr, sehr schwierig, das Niveau zu halten und lange Ballwechsel gegen ihn zu spielen.

Eine Klasse besser. Alcaraz schlägt Sinner in vier Sätzen und gewinnt die US Open

Eine Klasse besserAlcaraz schlägt Sinner in vier Sätzen und gewinnt die US Open

Sie sind dagegen ein unberechenbarer Spieler. Wie wichtig ist die Vielfalt Ihres Spiels für Ihren Erfolg?

Das ist mein Stil. Ich denke, jeder Spieler hat seinen eigenen. Mein Stil ist es, Abwechslung in eine Partie zu bringen. Ich habe das Gefühl, dass ich auf dem Platz alles machen kann: Slice, Dämpfer, flache Schläge. Ich vertraue meiner Physis. Ich habe das Gefühl, dass ich jeden Ball erlaufen kann. Das wiederum gibt mir das Selbstvertrauen und die Sicherheit, die ich brauche, um variantenreich zu spielen.

Sind Sie nach der Niederlage gegen Sinner im Wimbledon-Final über die Bücher?

Direkt nach dem Spiel habe ich mir gesagt, dass ich einige Dinge verbessern muss, wenn ich ihn schlagen will. Ich bin natürlich nicht direkt nach dem Final wieder ins Training marschiert, sondern habe mir eine Woche frei genommen, in der ich überhaupt nichts gemacht habe. Aber ich habe über die Dinge nachgedacht, die ich verbessern wollte. In den zwei Wochen vor dem Turnier in Cincinnati (Ende Juli/Anfang August) habe ich an einigen spezifischen Aspekten meines Spiels gearbeitet, von denen ich das Gefühl hatte, dass ich sie verbessern muss, wenn ich Jannik schlagen will.

Ihr Trainer sprach nach dem US-Open-Final von einem perfekten Spiel. Was denken Sie?

Es ist toll, wenn du deinen Trainer dazu bringst, die Dinge so zu sehen. Es ist auch nicht einfach, denn er will ja immer, dass ich auf meinem besten Niveau spiele. Er sagt mir nicht sehr oft, dass ich perfekt gespielt habe. Aber er hat wohl recht. Ich habe nahezu perfekt gespielt. Wenn ich das US Open gewinnen will, wenn ich Jannik (Sinner) schlagen will, muss ich perfekt spielen.

Presse feiert US-Open-Sieger. «Alcaraz ist auf dem besten Weg, der beste Spieler der Geschichte zu werden»

Presse feiert US-Open-Sieger«Alcaraz ist auf dem besten Weg, der beste Spieler der Geschichte zu werden»

Sie haben im gesamten Turnier nur einen Satz abgegeben.

Ich finde, dass ich noch nie an einem Turnier so gut gespielt habe wie an diesem US Open. Von den ersten Runden bis zum Ende war es das beste Turnier, das ich je gespielt habe. Mein Niveau war während des Turniers sehr konstant, was mich stolz macht, weil ich daran gearbeitet habe.

Von den vier Grand-Slam-Turnieren haben Sie nur das Australian Open noch nicht gewinnen können.

Das Australian Open ist nun natürlich mein Ziel mit der obersten Priorität. Es ist das erste oder zweite Turnier der Saison. Mein Hauptziel ist es, alle vier Grand Slams in meiner Karriere zu gewinnen. Ob ich das (von den aktiven Spielern) als Erster (vor Jannik Sinner, Red.) oder Zweiter schaffe, ist mir egal. Ich will es einfach nur schaffen. Natürlich werde ich versuchen, es nächstes Jahr zu gewinnen. Aber wenn es nicht im kommenden Jahr so ist, hoffe ich, dass es mir in zwei, drei oder vier Jahren gelingt.

Die grössten Promis beim US-Open-Final
Die grössten Promis beim US-Open-Final. Springsteen, Stiller, Shaggy, Sting ... und viele weitere Promis besuchten den US-Open-Final.

Springsteen, Stiller, Shaggy, Sting ... und viele weitere Promis besuchten den US-Open-Final.

Bild: imago

Die grössten Promis beim US-Open-Final. Donald Trump, US-Präsident

Donald Trump, US-Präsident

Bild: Keystone

Die grössten Promis beim US-Open-Final. Pep Guardiola, Trainer von Manchester City

Pep Guardiola, Trainer von Manchester City

Bild: Keystone

Die grössten Promis beim US-Open-Final. Bruce Springsteen, Rock-Sänger

Bruce Springsteen, Rock-Sänger

Bild: Keystone

Die grössten Promis beim US-Open-Final. Lindsay Lohan (links), Schauspielerin

Lindsay Lohan (links), Schauspielerin

Bild: Keystone

Die grössten Promis beim US-Open-Final. Owen Wilson und Ben Stiller

Owen Wilson und Ben Stiller

Bild: imago

Die grössten Promis beim US-Open-Final. Shaggy (links) und Sting,Musiker

Shaggy (links) und Sting,Musiker

Bild: imago

Die grössten Promis beim US-Open-Final. Danny DeVito, Schauspieler

Danny DeVito, Schauspieler

Bild: Keystone

Die grössten Promis beim US-Open-Final. Tommy Hilfiger, Mode-Designer

Tommy Hilfiger, Mode-Designer

Bild: Keystone

Die grössten Promis beim US-Open-Final. Lindsey Vonn, Skirennfahrerin

Lindsey Vonn, Skirennfahrerin

Bild: imago

Die grössten Promis beim US-Open-Final. Courteney Cox, Schauspielerin

Courteney Cox, Schauspielerin

Bild: Keystone

Die grössten Promis beim US-Open-Final. Michael J. Fox und Tracy Pollan, Schauspieler

Michael J. Fox und Tracy Pollan, Schauspieler

Bild: Keystone

Die grössten Promis beim US-Open-Final. Steph Curry und Ayesha Curry, Basketballer und Schauspielerin

Steph Curry und Ayesha Curry, Basketballer und Schauspielerin

Bild: Keystone

