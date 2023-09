Titelverteidiger Carlos Alcaraz bekam es mit Aussenseiter Arnaldi zu tun. IMAGO/USA TODAY Network

Carlos Alcaraz macht einen weiteren Schritt zur angestrebten erfolgreichen Titelverteidigung bei den US Open. Nach dem Sieg über die italienische Turnier-Überraschung wird es nun schwerer.

Alcaraz erreicht zum dritten Mal Viertelfinale bei US Open

Titelverteidiger Carlos Alcaraz zeigt bei den US Open weiter kaum eine Schwäche und hat zum dritten Mal in Serie das Viertelfinale erreicht. Der 20-jährige Spanier setzte sich in 1:57 Stunden ohne grössere Mühe mit 6:3, 6:3, 6:4 gegen die italienische Überraschung Matteo Arnaldi durch.

Alcaraz könnte in der Runde der besten Acht auf Alexander Zverev treffen. Der Tennis-Olympiasieger spielt am Abend im Achtelfinale gegen den Italiener Jannik Sinner. Arnaldi stand in New York bei seiner dritten Grand-Slam-Teilnahme überhaupt erstmals im Achtelfinale.

«Die Intensität war vom ersten bis zum letzten Punkt hoch. Ich habe ein sehr solides Match gespielt», sagte Alcaraz. Er trat gegen den Weltranglisten-61. von Beginn an souverän auf und kassierte bei geschlossenem Dach im Arthur Ashe Stadium nur in der Anfangsphase des dritten Satzes ein Break.

Dabei trug der zweimalige Grand-Slam-Titelgewinner am linken Oberschenkel einen Tapeverband, bewegte sich aber ohne sichtbare Probleme. Er hatte dieses Jahr mehrfach mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Alcaraz war 2021 bei seinem Debüt beim Grand-Slam-Turnier in New York im Viertelfinale ausgeschieden und hatte im vergangenen Jahr triumphiert

Keys gewinnt US-Duell mit Pegula

Madison Keys beendet im US-Duell die Grand-Slam-Hoffnungen der höher eingeschätzten Jessica Pegula. Nun geht es in New York gegen die Wimbledonsiegerin, die den Erwartungen standhält.

Madison Keys feiert ihren Sieg gegen Jessica Pegula. IMAGO/Shutterstock

Die frühere Finalistin Madison Keys hat das amerikanische Tennis-Duell mit Jessica Pegula gewonnen und bei den US Open das Viertelfinale erreicht. Die 28-Jährige setzte sich am Montag überraschend deutlich in nur 61 Minuten mit 6:1, 6:3 gegen die ein Jahr ältere Weltranglistendritte durch. In der Runde der besten Acht trifft Keys auf die tschechische Wimbledonsiegerin Marketa Vondrousova, die den Lauf der amerikanischen Außenseiterin Peyton Stearns mit 6:7 (3:7), 6:3, 6:2 beendete.

Keys hatte 2017 beim Grand-Slam-Turnier in New York das amerikanische Finale gegen Sloane Stephens verloren, war in den vergangenen drei Jahren aber stets spätestens in der dritten Runde gescheitert. «Es ist immer schwierig, gegen eine Freundin zu spielen», sagte sie über das US-Duell mit Pegula. «Am Ende des Tages wollen wir aber beide gewinnen, auf dem Platz geht es ums Business. Wenn wir vom Platz gehen, sind wir wieder Freunde.» Pegula konnte ihre gute Form wieder einmal nicht bestätigen und wartet weiter auf ihre erste Halbfinal-Teilnahme bei einem Grand Slam.

Vondrousova hielt nach dem Triumph beim Rasen-Klassiker in Wimbledon den Erwartungen stand. «Ich habe das nach Wimbledon nicht erwartet, es war sehr viel Druck», sagte die 24-Jährige und lobte ihre drei Jahre jüngere Gegnerin. «Sie hat von Beginn an großartig gespielt. Es war ein sehr schweres Match.»

Djokovic bärenstark

Novak Djokovic steht am US Open zum 13. Mal im Viertelfinal. Der 36-Jährige bezwingt den kroatischen Qualifikanten Borna Gojo im Achtelfinal 6:2, 7:5, 6:4.

Djokovic verzeichnete bloss zwölf unerzwungene Fehler. Nächster Gegner ist Taylor Fritz, der den Berner Dominic Stricker in drei Sätzen eliminiert hat. Gegen den Amerikaner entschied Djokovic, der in New York seinen 24. Titel an einem Grand-Slam-Turnier anstrebt, alle sieben Direktduelle für sich.

Titelverteidigerin Iga Swiatek out

Die topgesetzte Iga Swiatek muss ihren Traum vom zweiten Triumph in Folge am US Open begraben. Zwar gewann die 22-jährige Polin im Achtelfinal gegen Jelena Ostapenko (WTA 21) den ersten Satz 6:3 und verkürzte danach vom 1:4 zum 3:4, in der Folge holte sie aber nur noch ein Game – ein Break zum 1:5 im dritten Durchgang. Somit verlor Swiatek auch das vierte Spiel gegen die Lettin, die French-Open-Siegerin von 2017. Ostapenko trifft im Viertelfinal auf die Amerikanerin Coco Gauff (WTA 6).

Jelena Ostapenko reaches the #USOpen quartefinals for the first time in her career! pic.twitter.com/QzSWObVJYE — US Open Tennis (@usopen) September 4, 2023

Gauff beendet US-Open-Lauf von Wozniacki bei Comeback

Mitfavoritin Coco Gauff hat das traumhafte Grand-Slam-Comeback von Caroline Wozniacki bei den US Open beendet. Die 19 Jahre alte Amerikanerin gewann das Achtelfinalduell mit der 14 Jahre älteren Dänin am Sonntag 6:3, 3:6, 6:1 und steht wie im Vorjahr beim Turnier von New York im Viertelfinale.

Caroline Wozniacki (links) gratuliert Coco Gauff zum Sieg. Imago

Bei ihrem ersten Grand-Slam-Auftritt nach mehr als dreieinhalb Jahren reichte es für Wozniacki hingegen nicht zum Einzug in die Runde der besten Acht. Nach zwei Stunden segelte eine Rückhand von ihr ins Aus und Gauff durfte vor ihren Fans im Arthur Ashe Stadium jubeln. «Caroline ist zurück, als wäre sie niemals weg gewesen», sagte der US-Star. «Sie ist eine Inspiration. Es ist etwas seltsam, weil ich sie angeschaut habe, als ich aufgewachsen bin. Es war eine Ehre, mit ihr auf dem Platz zu stehen.»

Im dritten Satz gab Gauff direkt im ersten Spiel ihren Aufschlag ab, gewann jedoch anschliessend sechs Spiele in Serie. Sie trifft nun auf die Siegerin der Partie zwischen Titelverteidigerin Iga Swiatek aus Polen und der Lettin Jelena Ostapenko. Gauff peilt bei den US Open ihren ersten Grand-Slam-Triumph an.

Day 7 is in the books. The quarterfinals will be 🔒 soon! pic.twitter.com/7Zf4YlY8vq — US Open Tennis (@usopen) September 4, 2023

sda