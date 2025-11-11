  1. Privatkunden
ATP Finals Alcaraz wendet Pleite gegen Fritz ab und siegt nach fast drei Stunden

SDA

11.11.2025 - 17:41

Carlos Alcaraz schlug auch den Vorjahresfinalisten Taylor Fritz.
Carlos Alcaraz schlug auch den Vorjahresfinalisten Taylor Fritz.
Bild: Keystone

Carlos Alcaraz ist an den ATP Finals in Turin mit zwei Siegen gut auf Halbfinal-Kurs. Der Weltranglisten-Erste setzt sich gegen den Amerikaner Taylor Fritz mit 6:7 (2:7), 7:5, 6:3 durch.

Keystone-SDA

11.11.2025, 17:41

11.11.2025, 17:47

Das Duell der beiden Sieger vom ersten Spieltag der Gruppe Jimmy Connors war erst nach 2:48 Stunden mit dem vierten Matchball von Alcaraz entschieden. Dieser könnte sich bereits am Dienstagabend das Halbfinal-Ticket sichern, wenn Alex de Minaur im zweiten Spiel des Tages gegen Lorenzo Musetti gewinnt.

Zum Abschluss der Vorrunde am Donnerstag trifft Fritz auf De Minaur und Alcaraz auf Musetti. Mit einem dritten Sieg beim mit 15 Millionen Dollar dotierten Saisonfinale hätte der Spanier die Weltranglistenführung zum Jahresende auf sicher.

