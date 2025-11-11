Carlos Alcaraz schlug auch den Vorjahresfinalisten Taylor Fritz. Bild: Keystone

Carlos Alcaraz ist an den ATP Finals in Turin mit zwei Siegen gut auf Halbfinal-Kurs. Der Weltranglisten-Erste setzt sich gegen den Amerikaner Taylor Fritz mit 6:7 (2:7), 7:5, 6:3 durch.

Keystone-SDA SDA

Das Duell der beiden Sieger vom ersten Spieltag der Gruppe Jimmy Connors war erst nach 2:48 Stunden mit dem vierten Matchball von Alcaraz entschieden. Dieser könnte sich bereits am Dienstagabend das Halbfinal-Ticket sichern, wenn Alex de Minaur im zweiten Spiel des Tages gegen Lorenzo Musetti gewinnt.

Zum Abschluss der Vorrunde am Donnerstag trifft Fritz auf De Minaur und Alcaraz auf Musetti. Mit einem dritten Sieg beim mit 15 Millionen Dollar dotierten Saisonfinale hätte der Spanier die Weltranglistenführung zum Jahresende auf sicher.

Fightback SZN ⚔️ @carlosalcaraz shows his grit by coming from a set down to defeat Fritz and remain undefeated in the Jimmy Connors Group! #NittoATPFinals pic.twitter.com/A5e7u6V7NS — ATP Tour (@atptour) November 11, 2025

