Ein zufriedener Carlos Alcaraz verlässt den Court. Bild: Keystone

Carlos Alcaraz gewinnt bei den ATP Finals in Turin in der Gruppe Rot gegen den Russen Andrej Rublew 7:5, 6:2. Der Spanier setzt sich somit erstmals in einem Match beim Saisonfinal der Top 8 durch.

Alcaraz zeigte nach der Auftaktniederlage gegen den Deutschen Alexander Zverev eine souveräne Reaktion und feierte den ersten Sieg seit dem 9. Oktober. Nun muss der diesjährige Triumphator des Turniers in Wimbledon am Freitag noch Daniil Medwedew aus dem Weg räumen, um sich für die Halbfinals zu qualifizieren.

Rublew, der im vergangenen Jahr die Halbfinals erreicht hatte, kann nach zwei Niederlagen die Gruppenphase nicht mehr erfolgreich überstehen.

sda