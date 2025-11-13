Steht an den AT Finals im Halbfinal: der Weltranglistenerste Carlos Alcaraz. Bild: Keystone

Carlos Alcaraz steht an den ATP Finals in Turin vor seinem letzten Gruppenspiel am Abend als Halbfinalist fest. Taylor Fritz ist hingegen nach seiner Niederlage gegen Alex de Minaur ausgeschieden.

Keystone-SDA

Der Australier Alex de Minaur (ATP 7) gewann im sechsten Anlauf mit 7:6 (7:3), 6:3 erstmals eine Partie am Jahresend-Turnier der besten acht Spieler des Jahres. Er darf damit noch daraus hoffen, mit nur einem Sieg die Halbfinals zu erreichen. Dafür muss Lorenzo Musetti, die Nummer 9 der Welt, am Abend gegen Carlos Alcaraz verlieren.

Alcaraz ist zwar für die Halbfinals qualifiziert, dennoch geht es für ihn am Abend noch um einiges. Zum einen würde er bei einer Niederlage von Musetti vom ersten Gruppenplatz verdrängt und würde im Halbfinal damit auf den Titelverteidiger Jannik Sinner treffen. Zum anderen würde ihm ein weiterer Sieg den Verbleib an der Spitze der Weltrangliste garantieren.

Für den letztjährigen Finalisten Taylor Fritz (ATP 6) endet das Turnier hingegen enttäuschend. Nach seinem Auftaktsieg gegen Musetti verlor er gegen Alcaraz und de Minaur und ist damit bereits nach der Gruppenphase ausgeschieden.

