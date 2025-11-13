  1. Privatkunden
ATP Finals in Turin Alcaraz im Halbfinal – Fritz unterliegt De Minaur und scheidet aus

SDA

13.11.2025 - 16:48

Steht an den AT Finals im Halbfinal: der Weltranglistenerste Carlos Alcaraz.
Steht an den AT Finals im Halbfinal: der Weltranglistenerste Carlos Alcaraz.
Bild: Keystone

Carlos Alcaraz steht an den ATP Finals in Turin vor seinem letzten Gruppenspiel am Abend als Halbfinalist fest. Taylor Fritz ist hingegen nach seiner Niederlage gegen Alex de Minaur ausgeschieden.

Keystone-SDA

13.11.2025, 16:48

13.11.2025, 16:54

Der Australier Alex de Minaur (ATP 7) gewann im sechsten Anlauf mit 7:6 (7:3), 6:3 erstmals eine Partie am Jahresend-Turnier der besten acht Spieler des Jahres. Er darf damit noch daraus hoffen, mit nur einem Sieg die Halbfinals zu erreichen. Dafür muss Lorenzo Musetti, die Nummer 9 der Welt, am Abend gegen Carlos Alcaraz verlieren.

Alcaraz ist zwar für die Halbfinals qualifiziert, dennoch geht es für ihn am Abend noch um einiges. Zum einen würde er bei einer Niederlage von Musetti vom ersten Gruppenplatz verdrängt und würde im Halbfinal damit auf den Titelverteidiger Jannik Sinner treffen. Zum anderen würde ihm ein weiterer Sieg den Verbleib an der Spitze der Weltrangliste garantieren.

Für den letztjährigen Finalisten Taylor Fritz (ATP 6) endet das Turnier hingegen enttäuschend. Nach seinem Auftaktsieg gegen Musetti verlor er gegen Alcaraz und de Minaur und ist damit bereits nach der Gruppenphase ausgeschieden.

Videos aus dem Ressort

Ein Schweizer Tennisjahr unter den Erwartungen? Heinz Günthardt zieht Bilanz

Ein Schweizer Tennisjahr unter den Erwartungen? Heinz Günthardt zieht Bilanz

Das Tennisjahr 2025 neigt sich dem Ende zu und Experte Heinz Günthardt analysiert, wie es um das Schweizer Tennis steht.

12.11.2025

Günthardt: «Bencic hat einmal mehr bewiesen, dass sie zu den Besten gehört»

Günthardt: «Bencic hat einmal mehr bewiesen, dass sie zu den Besten gehört»

Heinz Günthardt analysiert das gelungene Comeback-Jahr von Belinda Bencic.

31.10.2025

