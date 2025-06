Carlos Alcaraz ist aktuell nicht zu stoppen Keystone

Der Siegeszug von Carlos Alcaraz geht weiter. Der spanische Weltranglisten-Zweite bezwingt am Rasenturnier im Londoner Queen's Club im Halbfinal Landsmann Roberto Bautista-Agut (ATP 51) 6:4, 6:4.

Keystone-SDA SDA

Es ist für Alcaraz der 17. Erfolg in Serie und der 250. Sieg auf der ATP-Tour insgesamt. Der 22-Jährige schaffte am fünften Turnier in Folge den Finaleinzug. In Monte Carlo, Rom und am French Open siegte er, während er in Barcelona verlor – an allen vier Turnieren wurde auf Sand gespielt.

Im Endspiel im Queen's Club trifft er als klarer Favorit auf den Tschechen Jiri Lehecka (ATP 30), der den als Nummer 2 gesetzten Briten Jack Draper (ATP 6) 6:4, 4:6, 7:5 bezwang. Der 23-jährige Lehecka steht zum ersten Mal auf Rasen in einem Einzel-Final.

Derweil muss der deutsche Weltranglisten-Dritte Alexander Zverev weiter auf den ersten Titel auf Rasen warten. Der Lokalmatador unterlag in Halle im Halbfinal dem Russen Daniil Medwedew (ATP 11) nach hartem Kampf mit 6:7 (3:7), 7:6 (7:1), 4:6. Es war für ihn die vierte Niederlage hintereinander gegen Medwedew.