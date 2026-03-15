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Im Final wartet Jannik Sinner Medwedew fügt Alcaraz in Indian Wells die erste Niederlage des Jahres zu

SDA

15.3.2026 - 07:13

Überraschende Niederlage für Carlos Alcaraz (rechts): Die Weltnummer 1 verliert in Indian Wells gegen Daniil Medwedew.
Überraschende Niederlage für Carlos Alcaraz (rechts): Die Weltnummer 1 verliert in Indian Wells gegen Daniil Medwedew.
Keystone

Den Final am ATP-1000-Turnier in Indian Wells bestreiten Jannik Sinner und Daniil Medwedew. Der Italiener bezwingt Alexander Zverev, der Russe fügt Carlos Alcaraz die erste Niederlage des Jahres zu.

Keystone-SDA

15.03.2026, 07:13

15.03.2026, 08:18

Im mit 9,4 Millionen US-Dollar dotierten Hartplatzturnier in der kalifornischen Wüste setzte sich Medwedew etwas überraschend gegen den spanischen Weltranglistenersten mit 6:3, 7:6 (7:3) durch. Nach 16 Siegen, darunter zwei Titel beim Australian Open und in Doha, ist es für Alcaraz die erste Niederlage seit den ATP Finals in Turin im November. Wie im Vorjahr bedeuten für den Turniersieger von 2023 und 2024 die Halbfinals Endstation. Damit bleibt das nächste Duell zwischen Sinner und Alcaraz zunächst aus.

Sinner gewann seinen Halbfinal gegen Zverev souverän 6:2, 6:4. Es war sein sechster Sieg in Serie gegen die Weltnummer 4 aus Deutschland. Zuletzt hatte Zverev den Südtiroler 2023 am US Open bezwingen können. Im ersten Satz war Zverev nahezu chancenlos. Schon nach 31 Minuten holte sich der Italiener den Satzgewinn. Im zweiten Satz blieb es lange offen, Zverev hatte sogar eine Break-Chance. Doch letztlich behielt Sinner die Oberhand und spielt am Sonntagabend (22.00 Uhr Schweizer Zeit) gegen Medwedew um den Titel. Der Russe kehrt am Montag unabhängig des Ausgangs in die Top 10 der Weltrangliste zurück.

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