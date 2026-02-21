Carlos Alcaraz präsentierte sich auch in Doha in Topform Keystone

Der Weltranglisten-Erste Carlos Alcaraz bleibt in diesem Jahr ungeschlagen. Nach den Australian Open gewinnt der 22-jährige Spanier auch das ATP-500-Turnier in Doha.

Keystone-SDA SDA

Im Final liess er dem Franzosen Arthur Fils (ATP 40) keine Chance und siegte 6:2, 6:1. Alcaraz brachte 82 Prozent seiner ersten Aufschläge ins Feld und gab bei eigenem Service nur fünf Punkte ab. Nach 52 Minuten verwertete er den ersten Matchball. Insgesamt stemmte er zum 26. Mal auf der ATP Tour den Pokal in die Höhe.

Das WTA-1000-Turnier in Dubai entschied die Amerikanerin Jessica Pegula für sich. Im Final bezwang die Nummer 5 der Welt die Ukrainerin Jelina Switolina (WTA 9) 6:2, 6:4. Beide hatten an den Australian Open die Halbfinals erreicht. Pegula feierte mit ihrem zehnten Triumph bei einem WTA-Turnier ein kleines Jubiläum.