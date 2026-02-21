  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

ATP Doha Alcaraz mit Machtdemonstration

SDA

21.2.2026 - 20:32

Carlos Alcaraz präsentierte sich auch in Doha in Topform
Carlos Alcaraz präsentierte sich auch in Doha in Topform
Keystone

Der Weltranglisten-Erste Carlos Alcaraz bleibt in diesem Jahr ungeschlagen. Nach den Australian Open gewinnt der 22-jährige Spanier auch das ATP-500-Turnier in Doha.

Keystone-SDA

21.02.2026, 20:32

21.02.2026, 20:56

Im Final liess er dem Franzosen Arthur Fils (ATP 40) keine Chance und siegte 6:2, 6:1. Alcaraz brachte 82 Prozent seiner ersten Aufschläge ins Feld und gab bei eigenem Service nur fünf Punkte ab. Nach 52 Minuten verwertete er den ersten Matchball. Insgesamt stemmte er zum 26. Mal auf der ATP Tour den Pokal in die Höhe.

Das WTA-1000-Turnier in Dubai entschied die Amerikanerin Jessica Pegula für sich. Im Final bezwang die Nummer 5 der Welt die Ukrainerin Jelina Switolina (WTA 9) 6:2, 6:4. Beide hatten an den Australian Open die Halbfinals erreicht. Pegula feierte mit ihrem zehnten Triumph bei einem WTA-Turnier ein kleines Jubiläum.

Meistgelesen

16-jähriges Brandopfer macht erste Schritte – er filmte das Video, das um die Welt ging
«Es war unsportlich und unfair»: Skicrosser Regez sorgt für Eklat im Halbfinal
Darum will Donald Trump die Wahlen zur Chefsache machen
Österreicher nach Viererbob-Sturz im Spital ++ am Samstag hagelt es Schweizer Medaillen
Mach bloss nicht diese Fehler beim TV-Putzen

Videos aus dem Ressort

Osasuna – Real Madrid 2:1

Osasuna – Real Madrid 2:1

LALIGA | 25. Runde | Saison 25/26

21.02.2026

Servette – St.Gallen 1:1

Servette – St.Gallen 1:1

Super League | 26. Runde | Saison 25/26

21.02.2026

Der Bereichsleiter des Sportamts erklärt die Probleme mit dem Rasen in Winterthur

Der Bereichsleiter des Sportamts erklärt die Probleme mit dem Rasen in Winterthur

21.02.2026

Osasuna – Real Madrid 2:1

Osasuna – Real Madrid 2:1

Servette – St.Gallen 1:1

Servette – St.Gallen 1:1

Der Bereichsleiter des Sportamts erklärt die Probleme mit dem Rasen in Winterthur

Der Bereichsleiter des Sportamts erklärt die Probleme mit dem Rasen in Winterthur

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Drama in Doha. «Beschissen!» – Alcaraz zofft sich mit Schiedsrichterin ++ Sinner verliert gegen Mensik

Drama in Doha«Beschissen!» – Alcaraz zofft sich mit Schiedsrichterin ++ Sinner verliert gegen Mensik

ATP Doha. Sinner scheitert an Mensik

ATP DohaSinner scheitert an Mensik

WTA Dubai. Bencic scheidet im Duell der Mütter gegen Switolina aus

WTA DubaiBencic scheidet im Duell der Mütter gegen Switolina aus